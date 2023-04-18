يلا شوت .. مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر في الدوري السعودي اليوم .. YALLA SHOOT

بث مباشر مباراة الهلال والنصر، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادى النصر، الذي يلعب بين صفوفه البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، ضيفًا ثقيلا على نظيره الهلال، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، "دوري روشن".

مشاهدة مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي بث مباشر

يدخل النصر لقاء اليوم بقيادة برتغالية يتصدرها "الدون" رونالدو ورفاقه المباراة وهدفهم الثلاث نقاط، حتى يتمكنوا من استعادة صدارة المسابقة التي اختطفها اتحاد جدة، وفشل العالمي على مدار الجولات الماضية في استرجاعها.

فيما يلعب الهلال المباراةسعيا لتحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة للخروج من الكبوة التي يمر بها الفريق حيث لم يذق طعم الفوز على مدار ثلاث جولات، منذ سقوطه بثلاثية مفاجئة أمام الشباب، ويعتمد في لقاء اليوم، أمام النصر على عاملي الأرض والجمهور، لمصالحة جماهيره، من أجل العودة لدائرة الإنتصارات مرة أخرى.

يترقب عشاق كرة القدم في العالم العربي بفارغ الصبر اقتراب "ديربي الرياض"، الذي يعتبر الأشهر والأكثر إثارة في المنطقة، والذي سيجمع بين فريقي الهلال بقيادة المدرب الإسباني رامون دياز، والنصر بقيادة المدرب الكرواتي دينكو إيليتشيتش.

ويبحث العديد من محبي الكرة السعودية عن القنوات الناقلة لمتابعة مباراة النصر والهلال في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والتي ستقام على ملعب الهلال في ستاد الأمير فيصل بن فهد.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وتتنافس الفرق على تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، حيث يحتل النصر المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، فيما يحتل الهلال المركز الرابع برصيد 46 نقطة، مما يجعل هذه المواجهة أكثر إثارة وتحديًا.

ويتطلع عشاق الكرة السعودية إلى متابعة هذه المباراة المثيرة والمنتظرة، لمشاهدة مهارات وقدرات اللاعبين على أرض الملعب، وتحقيق الانتصار لفريقهم المفضل في هذا الديربي الكبير.

بث مباشر مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، الموافق 18 أبريل 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الهلال والنصر في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة.

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