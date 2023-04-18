بث مباشر مباراة الهلال والنصر : مشاهدة مباراة النصر والهلال اليوم بث مباشر يلا شوت

بث مباشر مباراة الهلال والنصر: مشاهدة مباراة النصر والهلال اليوم بث مباشر يلا شوت، عاد دوري المحترفين السعودي إلى العمل مع جولة أخرى من المباريات هذا الأسبوع حيث يلتقي الهلال مع كريستيانو رونالدو وفريق النصر بقيادة رودي جارسيا في مواجهة مهمة على استاد الملك فهد الدولي يوم الثلاثاء.

يحتل الهلال حاليًا المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ولم يكن في أفضل حالاته حتى الآن هذا الموسم. وتعرض أصحاب الأرض لهزيمة مفاجئة 1-0 على يد الباطن في مباراتهم السابقة وسيحتاجون إلى العمل الجاد للتعافي هذا الأسبوع.

من ناحية أخرى، يحتل النصر المركز الثاني في جدول الدوري في الوقت الحالي وصعد إلى القائمة هذا الموسم. وخاض الفريق الضيف التعادل 0-0 أمام الفيحاء الأسبوع الماضي وسيحتاج إلى تحسينه في هذه المباراة.

بث مباشر مباراة الهلال والنصر مباشرة

مباراة الهلال والنصر بث مباشر حقق الهلال رقمًا قياسيًا جيدًا في الآونة الأخيرة أمام النصر، وفاز في 17 من آخر 34 مباراة لعبها الفريقان، مقابل 10 انتصارات للنصر خلال هذه الفترة.

يجد النصر والهلال نفسيهما على قدم المساواة في آخر خمس مباريات أجريت بين الفريقين، حيث فاز كلا الفريقين في مباراتين وتعادل واحد.

ووقع اللقاء السابق بين الفريقين في مباراة بالدوري السعودي للمحترفين في ديسمبر من العام الماضي وانتهت بالتعادل الصعب 2-2.

سجل كريستيانو رونالدو 11 هدفًا في 12 مباراة خاضها مع النصر حتى الآن، وأصبح ثاني أفضل هدافي الفريق بعد أندرسون تاليسكا.

مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر

يتأخر النصر بثلاث نقاط خلف الاتحاد في الوقت الحالي ولا يمكنه تحمل خسارة النقاط في المنافسة. كان كريستيانو رونالدو مثيرًا للإعجاب للفريق حتى الآن وسيتطلع إلى إضافة رصيد إلى رصيده المزدهر في هذه المباراة.

يمكن للهلال أن يحزم لكمة في يومه لكنه فشل إلى حد كبير في تلبية التوقعات هذا الموسم. الفريقان على قدم المساواة في الوقت الحالي ويمكنهما إجراء التعادل في هذه المباراة.

توقع مباراة الهلال والنصر بتاريخ 18/04/2020 م، وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة المملكة العربية السعودية. وستجري المواجهة في ملعب مرسوول بارك بالرياض.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال النصر | اضغط هنــــا

اهتزت شباك الهلال الرياض في 8 من آخر 9 مباريات على أرضه أمام النصر الرياض، وتلقى الهلال الرياض شباكه في الشوط الثاني في 5 من آخر 6 مباريات على أرضه أمام النصر الرياض.