مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم | يلا شووت مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر يلا شوت يوتيوب YALLA SHOOT

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم | يلا شووت مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر يلا شوت يوتيوب YALLA SHOOT

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم | يلا شووت مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر يلا شوت يوتيوب YALLA SHOOT، بث مباشر مباراة تشيلسي وريال مدريد على ملعب ستامفورد بريدج، معقل البلوز فى إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتى تقام اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا بث مباشر

انتهت مواجهة الذهاب بفوز ريال مدريد بهدفين دون رد، ولكن من تجربته مع البلوز، فلا شيء مضمون والتأهل لن يُحسم إلا مع اللحظات الأخيرة.

عندما التقى ريال مدريد وتشيلسي في لندن العام الماضي، فاز الريال بثلاثية، ثم كاد يودع المسابقة في الإياب لولا تدخل رودريجو في اللحظات الأخيرة.

يواجه تشيلسي حالة كبيرة من عدم الاستقرار، فالفريق لا يعرف الفوز مؤخرًا، بعدما هُزم في آخر ثلاث مباريات على التوالي، وفقد عمليًا فرص التواجد بالبطولات الأوروبية الموسم المقبل.

ستحتاج كتيبة المدرب فرانك لامبارد إلى "ريمونتادا" من نوع خاص في الإياب، من أجل تحقيق الفوز فى مواجهة اليوم بأكثر من هدفين للعبور لدور التالى من البطولة ومصالحة الجماهير الغفيرة المتوقع ان تحضر المباراة.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

يقدم موقع "الفجر الرياضي" خدمة خاصة لمتابعية، تتمثل فى بث مباشر مباراة تشيلسي وريال مدريد فى ذهاب دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامته على ستاد ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز اليوم الثلاثاء 18 إبريل فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الريال وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الريال وتشيلسي | اضغط هنــــا

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