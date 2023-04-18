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يلا شوت ريال مدريد| مشاهدة مباراة ريال مدريد ونابوبي بث مباشر يلا شووت يوتيوب | ماتش الريال مباشر، أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الذي يحل ضيفًا على نظيره تشيلسي الإنجليزي على ملعب "ستامفورد بريدج"، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء التشكيل الرسمي للريال كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، إدواردو كامافينجا.

الوسط: فيديريكو فالفيردي، توني كروس، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: رودريجو، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

وحسم ريال مدريد مواجهة الذهاب بالفوز على تشيلسي بهدفين دون رد، والتي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، الأسبوع الماضي.

ويحتاج ريال مدريد إلى الفوز أو التعادل أو على الأقل الحفاظ على تفوقه بثنائية ذهابا وعدم الخسارة بأكثر من هدف من أجل حسم تأهله لدور نصف النهائي.

في المقابل يحتاج تشيلسي إلى تحقيق الفوز بأكثر من هدفين من أجل حسم تأهله رسميا إلى نصف النهائي، أو الفوز بثنائية لمعادلة نتيجة الذهاب ولعب وقت إضافي.

وتأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري الأبطال، على حساب ليفربول الإنجليزي بالفوز بنتيجة 6-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، في دور الـ16 من البطولة.

في المقابل، صعد تشيلسي لربع نهائي الأبطال بعد الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-1 في مجموعة مباراتي الذهاب والإياب، في دور الـ16 من البطولة.

وتواجه فريقا ريال مدريد وتشيلسي في نسختين سابقتين من دوري أبطال أوروبا كانت آخرها في النسخة الماضية والتي فاز بلقبها الملكي ريال مدريد، أما أول مواجهة كانت موسم 2021، والتي نجح العملاق الإنجليزي، في الفوز بها على حساب مانشستر سيتي.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الريال وتشيلسي | اضغط هنــــا

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي

تقام مباراة ريال مدريد وتشيلسي في إياب دور ربع نهائي دوري الأبطال اليوم الثلاثاء، وسوف تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي

ومن المقرر أن تذاع مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري الأبطال على قناة beIN Sports 1 HD Premium.