الصحة العالمية تعرب عن قلقها أثر إغلاق المستشفيات فى السودان

أعرب الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، عن قلقه من غلاق بعض المستشفيات فى السودان، مطالبا أطراف النزاع في السودان باحترام الالتزامات القانونية الدولية بما في ذلك الحق في الحصول على الرعاية الصحية والوصول إلى المرافق الطبية.

وأكد أدهانوم، على قلقه نتيجة القتال المستمر بين الطرفين ونقص الإمدادات المنقذة للحياة ونقص العاملين الصحيين ونقص الوقود لمولدات المستشفيات وانقطاع الكهرباء والمياه.

وأضاف مدير عام منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي أن عدد القتلي في السودان بسبب الأعمال العدائية بلغ 270 قتيل إضافة إلى 2600 مصاب، حيث أن القيود المفروضة على حركة السكان تعرقل سيارات الإسعاف والعاملين الصحيين وتعرض حياة الناس للخطر.

ومن جهة أخرى، عبر أدهانوم عن القلق إزاء قرار طالبان بمنع النساء من العمل مع الأمم المتحدة خاصة في مجال الرعاية الصحية، داعيًا إلى مراجعة هذا القرار الذي يضر بالسكان خاصة النساء والأطفال ويحرمهم من الحصول علي الرعاية التي يحتاجونها.

وقال إن عدد المصابين بالسل في العالم بلغ 10،6 مليون شخص، وأن هذا المرض القاتل لازال يضرب العديد من الدول والمجتمعات، ويتسبب في 1،6 مليون حالة وفاة سنويًا، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة مرض السل والقضاء عليه خلال السنوات الأربع القادمة، ومشاركة المجتمع المدني في السيطرة على المرض، والاستثمار والعمل على ابتكار لقاحات جديدة مضادة للسل، مشيرًا إلى أن هناك 16 لقاح جديد مرشح.

وأوضح أن المنظمة تعقد اجتماعًا هذا الأسبوع لمناقشة التقدم المحرز منذ إنشاء مركز اللقاحات في جنوب إفريقيا في عام 2021، كما يناقش قضايا الملكية الفكرية لتكنولوجيا mrn، داعيًا إلى نقل هذه التقنيات للدول متوسطة ومنخفضة الدخل لتطبيقها.

وحول فاشية ماربورج في غينيا الاستوائية، دعا أدهانوم، الدول المجاورة لها للتأهب للاستجابة في حال وصول الفيروس إلي أراضيها، موضحًا أن عدد الإصابات بلغت 16 حالة مؤكدة توفت منها 11 حالة، و23 حالة اشتباه منذ بدء الوباء في 13 فبراير الماضي.