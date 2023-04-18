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مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر اليوم yalla shoot ماتش ريال مدريد الان يلا شوت، حقق نادي ريال مدريد فوزًا صعبًا على مضيفه قادش في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الإسباني "الليجا". وتمكن نجما الفريق الملكي، ناتشو وماركو أسينسيو، من تسجيل هدفي الفوز في الدقائق 72 و76 من اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني في جدول الترتيب، متأخرًا بفارق 10 نقاط عن الغريم التقليدي برشلونة المتصدر. ويعكس هذا الانتصار الصعب عزم الفريق الملكي على المنافسة على لقب الدوري الإسباني وإظهار قوته وأدائه المميز على أرضية الملعب.

أما فريق قادش، فتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الـ 15 في جدول الترتيب. ورغم هذه الخسارة، فإن الفريق لا يزال يحتفظ بفرصة للتأهل إلى المنافسات الأوروبية الموسم المقبل، ويحتاج إلى تحسين أدائه في المباريات المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

هذا ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين ريال مدريد وتشيلسي مساء الثلاثاء 18 أبريل 2023، على ملعب ستامفورد بريدج، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

هذا وسيتم نقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي من خلال مجموعة قنوات “بي إن سبورتس” الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وبالتحديد عبر قناة “beIN Sports HD 1 Premium”، وسيعلق على المباراة المعلق اليمني الشهير حسن العيدروس.

يتزايد البحث عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 18-4-2023 في مختلف المسابقات العالمية، وجاء أبرزها لقاء ريال مدريد وتشيلسي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

مباراة تشيلسي وريال مدريد، في إطار إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة ميلان ونابولي، في إطار إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

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