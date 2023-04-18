مشاهدة مباراة الريال يلا شوت اليوم Real Madrid يلا كورة بث مباشر مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر دون تقطيع

مشاهدة مباراة الريال يلا شوت اليوم Real Madrid يلا كورة بث مباشر مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر دون تقطيع، يحل فريق ميلان ضيفا ثقيلا على نظيره نابولي، الثلاثاء، في قمة إيطالية على ملعب “دييجو أرماندو مارادونا”، وذلك في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لموسم 2022-2023.

كان ريال مدريد قد تأهل بعد الفوز على ليفربول ذهابا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز إيابا بهدف دون رد، فيما تأهل تشيلسي بعد الخسارة أمام بوروسيا دورتموند ذهابًا بهدف دون رد، ثم الفوز إيابًا بثنائية نظيفة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 09:00 بتوقيت القاهرة، أي العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل مواجهة تشيلسي ضد ريال مدريد على الهواء عبر قناة beIN Sports Premium 1 بأداء صوتي للمعلق حسن العيدروس.

لا يزال ريال مدريد متعطشا لمزيد من الانتصارات في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد هزيمته لنادي برشلونة في اخر مواجه،حيث خرج برشلونة من بطولة كاس ملك اسبانيا على يد الريال،وعلى صعيد ترتيب الدوري الاسباني فيتفوق برشلونة على الريال بث مباشر اليوم حيث يتصدر برشلونة الترتيب بفارق 13 نقطة عن غريمه الريال.

ويبحث ريال مدريد مباشر اليوم عن تحقيق الفوز وانطلاقته نحو الدفاع عن لقبه هذا الموسم، ولكن لا بد من التركيز اليوم والحذر من لدغات الخصم العنيد.

وعلى الجانب الأخر، يعيش تشيلسي في اسوء موسم له هذا الموسم بالنسبة للدوري الانجليزي، ولكنه سيكافح اليوم من اجل التشبث في اهم بطولة له.

ويتطلع تشيلسي اليوم تعديل المسار من أجل خطف الفوز والتقدم نحو المراكز الامنة من اجل التأهل، ولكن عليه التركيز أمام الخصم لتحقيق الفوز.

تشكيل ريال مدريد أمام تشيلسي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، كامافينجا.

خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: رودريجو، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

تشكيل تشيلسي أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: فوفانا، تياجو سيلفا، تشالوباه.

خط الوسط: ريس جيمس، نجولو كانتي، كوفاسيتش، إنزو فرنانديز، كوكوريا.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، كونور كالاجر.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الريال وتشيلسي | اضغط هنــــا

موعد مباراة ريال مدريد أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد أمام نظيره فريق تشيلسي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

وتذاع مباراة ريال مدريد أمام نظيره فريق تشيلسي، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة دوري أبطال أوروبا.