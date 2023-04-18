لـ "توبيخهم".. روسيا تقرر استدعاء سفراء أمريكا وبريطانيا وكندا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا لـ "توبيخهم"، بعد تنديدهم بإدانة سياسي معارض بالخيانة.

وقضت محكمة في موسكو بسجن الناشط المعارض للكرملين فلاديمير كارا مورزا الذي يحمل جوازي سفر روسيا وبريطانيا 25 عاما بعد إدانته بالخيانة أمس الاثنين في محاكمة وصفها المعارض نفسه والغرب بأنها سياسية الدوافع، وهذا أقسى حكم من نوعه يصدر منذ غزو روسيا لأوكرانيا.

ونجح كارا مورزا (41 عاما) في الضغط على الحكومات الغربية لفرض عقوبات على روسيا وأفراد روس بسبب ما يعتقد أنها انتهاكات لحقوق الإنسان، وأدان أيضا ما تسميه موسكو "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

وقالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إن وزارة الخارجية الروسية اتهمت السفراء الثلاثة "بالتدخل الفج في الشؤون الداخلية لروسيا وفي أنشطة تتعارض مع مكانتهم الدبلوماسية".

وكان سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا قد ظهروا سويا أمام كاميرات التلفزيون على درج محكمة موسكو أمس الاثنين لإدانة الحكم والمطالبة بالإفراج عن كارا مورزا.

وألقت السفيرة البريطانية ديبورا برونرت تصريحاتها باللغة الروسية حتى تتمكن القنوات التلفزيونية الناطقة بالروسية من بثها.

اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، السفراء، قبل استدعائهم، بالضغط على القضاء وقالت إن الدبلوماسيين الذين يتدخلون في شؤون روسيا قد يطردون.

وقالت: "أي تصرفات للولايات المتحدة وبريطانيا وكندا... استهدفت إثارة الفتنة والعداوة في مجتمعنا ستُعامل بأكبر قدر من الحسم وسيطرد الدبلوماسيون المشاركون في هذا العمل التخريبي من روسيا".

وأضافت: "محاولات الضغط على الحكومة الروسية وقضائها المستقل مآله الفشل. الخونة... الذين يشيد بهم الغرب سيحصلون على ما يستحقونه".

واستدعت بريطانيا السفير الروسي أمس الاثنين للاحتجاج. وكانت لندن قد فرضت في عام 2020 عقوبات على القاضي الذي ترأس قضية كارا مورزا بشأن ما يعتقد أنها انتهاكات حقوقية.