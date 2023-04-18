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رسميا.. الشباب السعودي يعلن إنهاء عقد نواف العابد بالتراضي

السعودية
بوابة الفجر

قرر نادي الشباب السعودي رسميا، إنهاء عقد لاعب الفريق نواف العابد بالتراضي.

وقال النادي في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، عبر تويتر، إنه قرر توقيع اتفاقية لإنهاء العقد بينه وبين نواف العابد بالتراضي، مقدما له الشكر على الفترة التي قضاها مع الفريق، ومتمنيا له التوفيق في مسيرته.

وكان نواف العابد أجرى عملية جراحية، يوم الثالث والعشرين من شهر فبراير الماضي، بأحد المراكز الطبية في الإمارات، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وذكرت تقارير أن العابد اقترب من إنهاء المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي، ويجري حاليًا تدريبات متنوعة بأحد مراكز التأهيل في الرياض.

وأفاد التقرير بأن نواف العابد ينفذ في الوقت الحالي تدريبات تتركز على تأهيل العضلات، بالإضافة إلى تمارين المشي، ويستعين بـ "ساند الركبة"، وسيدخل المرحلة الثانية من برنامجه العلاجي في الأسبوعين المقبلين.

وأشار التقرير إلى أن نواف العابد، الذي تعرض لتمزق كامل في الرباط الجانبي، إضافة إلى تمزق جزئي محتمل في الرباط الصليبي الأمامي، يطبق تدريبات تقوية على فترة واحدة خلال شهر رمضان بدلًا من فترتين.

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