رئيس المكسيك يتهم البنتاجون بالتجسس على بلاده

وجه رئيس المكسيك اليوم الثلاثاء، الاتهامات إلى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، بالتجسس على حكومته عقب نشر وسائل إعلام أمريكية وثائق مسربة، وقال إنه سيبدأ في عملية لتصنيف درجة سرية معلومات القوات المسلحة لحماية الأمن القومي.

وتأتي تعليقات الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بعد أيام من تقرير لصحيفة واشنطن بوست تحدث عن توتر واضح بين القوات البحرية وقوات الجيش في المكسيك، مستشهدا بإفادة عسكرية أمريكية منشورة ضمن سجلات مسربة نشرت على الانترنت.

وقال لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي: "سنحمي الآن المعلومات الواردة من البحرية ووزارة الدفاع لأننا أصبحنا هدفا للتجسس من جانب البنتاجون".

وذكر تقرير واشنطن بوست أنه لا يوجد أي إشارة إلى أن مصدر المعلومات الواردة في الوثيقة المذكورة هو عملية اعتراض للاتصالات بين المسؤولين المكسيكيين.

ووصف لوبيز أوبرادور، أمس الاثنين، معلومات المخابرات الأمريكية في التسريبات بأنها "تدخل غير مشروع وسافر لا ينبغي تقبله تحت أي ظرف"، مضيفا أنه لا يعتزم توجيه انتقادات لاذعة للولايات المتحدة، لكنه سيبحث في وقت ما "سبلا للتعاون".