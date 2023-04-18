رئيس المكسيك يتهم البنتاجون بالتجسس على بلاده

عربي ودولي
بوابة الفجر

وجه رئيس المكسيك اليوم الثلاثاء، الاتهامات إلى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، بالتجسس على حكومته عقب نشر وسائل إعلام أمريكية وثائق مسربة، وقال إنه سيبدأ في عملية لتصنيف درجة سرية معلومات القوات المسلحة لحماية الأمن القومي.

وتأتي تعليقات الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بعد أيام من تقرير لصحيفة واشنطن بوست تحدث عن توتر واضح بين القوات البحرية وقوات الجيش في المكسيك، مستشهدا بإفادة عسكرية أمريكية منشورة ضمن سجلات مسربة نشرت على الانترنت.

وقال لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي: "سنحمي الآن المعلومات الواردة من البحرية ووزارة الدفاع لأننا أصبحنا هدفا للتجسس من جانب البنتاجون".

وذكر تقرير واشنطن بوست أنه لا يوجد أي إشارة إلى أن مصدر المعلومات الواردة في الوثيقة المذكورة هو عملية اعتراض للاتصالات بين المسؤولين المكسيكيين.

ووصف لوبيز أوبرادور، أمس الاثنين، معلومات المخابرات الأمريكية في التسريبات بأنها "تدخل غير مشروع وسافر لا ينبغي تقبله تحت أي ظرف"، مضيفا أنه لا يعتزم توجيه انتقادات لاذعة للولايات المتحدة، لكنه سيبحث في وقت ما "سبلا للتعاون".

البنتاجون وثيقة وزارة الدفاع الامريكية واشنطن بوست المكسيك اتهام التجسس تسريبات وزارة الدفاع اتهامات مؤتمر صحفي الأمن القومي المخابرات الاتهامات أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لوبيز أوبرادور
Elfagr.org
ads
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل - عيد الفطر المبارك 2023.. إجازات وقرارات تسعد ملايين المصريين (تفاصيل)

يلا شوت تويتر مباراة RONALDO | مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر اليوم في الدوري السعودي | مباراة AL NASSR مباشر يوتيوب

رابط مباراة الهلال والنصر بث مباشر.. شاهدها بث مباشر على SSC Live HD

بث مباشر مباراة الهلال والنصر: مشاهدة مباراة النصر والهلال اليوم بث مباشر يلا شوت

يلا شوت رابط مباراة الهلال والنصر بث مباشر YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال اليوم بث مباشر يلا شوت

عاجل - آخر تطورات الأحداث في السودان (تغطية مباشرة)

مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي يلا شوت بث مباشر YALLA SHOOT يلا كورة مباراة الريال بث مباشر دون تقطيع

عاجل - التوقيت الصيفي.. هل يطبق عقب رمضان أم بعد عيد الفطر؟