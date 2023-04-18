الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع مع ترقب نتائج أعمال الشركات
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين لصدور المزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات المدرجة في وول ستريت.
ويستمر التركيز على البيانات المالية الأمريكية في بداية الأسبوع، حيث أعلن بنك أوف أمريكا وغولدمان ساكس عن نتائجهما اليوم، ومن المنتظر صدور نتائج نتفليكس في وقت لاحق الثلاثاء.
من ناحية أخرى، كشفت بيانات عن أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني سجل نموًا بنسبة 4.5% في الربع السنوي الأول متجاوزًا توقعات نمو بنسبة 4%.
يأتي ذلك بدعم من تحرك صانعي السياسات لتعزيز النمو في الصين بعد إلغاء القيود الصارمة المرتبطة بجائحة كوفيد-19 في ديسمبر كانون الأول.
وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.4% أو 30 نقطة إلى 7909 نقاط، وارتفع CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.5% أو 35 نقطة إلى 7533 نقطة، فيما ارتفع DAX الألماني بنسبة 0.6% أو 93 نقطة إلى 15882 نقطة، في حين ارتفع Stoxx 600 القياسي بنسبة 0.4% أو 1.8 نقطة إلى 468 نقطة.