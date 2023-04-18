الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع مع ترقب نتائج أعمال الشركات



ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء مع ترقب ‏المستثمرين لصدور المزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات المدرجة في وول ‏ستريت.

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ويستمر التركيز على البيانات المالية الأمريكية في بداية الأسبوع، حيث أعلن بنك ‏أوف أمريكا وغولدمان ساكس عن نتائجهما اليوم، ومن المنتظر صدور نتائج ‏نتفليكس في وقت لاحق الثلاثاء.‏



من ناحية أخرى، كشفت بيانات عن أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني سجل نموًا ‏بنسبة 4.5% في الربع السنوي الأول متجاوزًا توقعات نمو بنسبة 4%.‏



يأتي ذلك بدعم من تحرك صانعي السياسات لتعزيز النمو في الصين بعد إلغاء ‏القيود الصارمة المرتبطة بجائحة كوفيد-19 في ديسمبر كانون الأول.‏



وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر ‏FTSE 100‎‏ البريطاني بنسبة 0.4% أو 30 نقطة ‏إلى 7909 نقاط، وارتفع ‏CAC 40‎‏ الفرنسي بنسبة 0.5% أو 35 نقطة إلى 7533 ‏نقطة، فيما ارتفع ‏DAX‏ الألماني بنسبة 0.6% أو 93 نقطة إلى 15882 نقطة، في ‏حين ارتفع ‏Stoxx 600‎‏ القياسي بنسبة 0.4% أو 1.8 نقطة إلى 468 نقطة.‏