روسيا تبحث اتفاق الحبوب مع الأمم المتحدة الأسبوع المقبل

يناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود الأوكرانية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في نيويورك الأسبوع المقبل، وذلك قبيل أسابيع فحسب من إمكانية انقضاء الاتفاق ما لم تتحقق مطالب روسيا بخصوص صادراتها.

ومن المقرر أن يرأس لافروف اجتماعين لمجلس الأمن الدولي إذ تتولى روسيا رئاسة المجلس الذي يضم 15 دولة عضوا في أبريل نيسان. وقال السفير الروسي لدى المنظمة الدولية فاسيلي نيبينزيا إن لافروف ومعظم أعضاء وفده حصلوا على تأشيرات سفر أمريكية للسفر إلى نيويورك.

وأوضح نيبينزيا أن لافروف سيجتمع كذلك مع جوتيريش. وحذرت روسيا من أن التوقعات بشأن تمديد الاتفاق الذي يسمح بالتصدير الآمن للحبوب والأسمدة في زمن الحرب من موانئ البحر الأسود الأوكرانية بعد 18 مايو أيار "ليست كبيرة جدا".

وقال نيبينزيا للصحفيين "بالطبع، سيثير ذلك الأمر في أثناء اجتماعه الثنائي (مع جوتيريش)".

وأضاف "لم يتحقق تقدم، وثمة جهود تُبذل لكنها للأسف غير مثمرة بالنسبة لنا" في إشارة إلى محاولات الأمم المتحدة للمساعدة في تسهيل صادرات روسيا من المواد الغذائية والأسمدة رغم العقوبات الغربية الواسعة المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير شباط 2022.

وأردف قائلا "قلنا بوضوح إننا نريد أن نرى تقدما".

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في اتفاق تصدير الحبوب في يوليو تموز 2022 للمساعدة في معالجة أزمة غذاء عالمية قال مسؤولو الأمم المتحدة إنها تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهي الحرب الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وجرى تمديد الاتفاق في نوفمبر تشرين الثاني ثم وافقت روسيا الشهر الماضي على تجديده لمدة 60 يوما فقط أي نصف الفترة المستهدفة. وقالت موسكو إنها لن تسمح بتمديده مرة أخرى إلا إذا تم تلبية عدة مطالب تتعلق بصادراتها.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة يوم الثلاثاء "عازمون على تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل إذ نواصل بعزم العمل على الجزء الآخر من الحزمة، وهو تسهيل تصدير الحبوب والأسمدة الروسية. المخاطر المتعلقة بهذا كبيرة جدا".

وللمساعدة في إقناع روسيا بالسماح لأوكرانيا باستئناف صادرات الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، تم إبرام اتفاق منفصل مدته ثلاث سنوات في يوليو تموز ووافقت بموجبه الأمم المتحدة على مساعدة روسيا في تصدير المواد الغذائية والأسمدة.

وقالت أوكرانيا يوم الاثنين إن اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود عُرضة لخطر التوقف.