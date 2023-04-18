في زيارة رسمية.. وزير الخارجية الروسي يصل فنزويلا

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بوابة الفجر

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس مساء اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية كجزء من جولة لدول أمريكا اللاتينية التي بدأت في اليوم السابق من البرازيل.

ومن المقرر أن يجري لافروف محادثات مع نظيره الفنزويلي إيفان جيل بينتو، ونائب رئيس الجمهورية ديلسي رودريغيز، في كاراكاس، بالإضافة إلى ذلك، سيستقبل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الوزير الروسي.

وأبلغت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق، أن لافروف يقوم برحلة إلى أمريكا اللاتينية في الفترة من 17 إلى 21 أبريل، ومن المقرر أن يزور خلالها البرازيل وفنزويلا ونيكاراغوا وكوبا.

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