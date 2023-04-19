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أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 19-4-2023.. ارتفاع قياسي في سعر المعدن الأصفر

الاقتصاد
أسعار الذهب
أسعار الذهب

قفزت أسعار الذهب في مصر لتحقق مستويات قياسية بختام تعاملات أمس لتستقر في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع تأكيد شعبة الذهب أن الارتفاع المشهود في السوق المحلي غير مبرر.

 

أسعار الذهب الأن


سعر الذهب عيار 21:   2400  جنيه
سعر الذهب عيار 24  :  2742.75 جنيه
سعر الذهب عيار 18  : 2057.25 جنيه
سعر الذهب عيار 14: 1600 جنيه
سعر الجنيه الذهب  19200 جنيها

بيان شعبة الذهب:


رصدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد جيد   زيادات غير مبررة في الأسعار  بالأسواق المحلية.


وتعتبر الشعبة تلك الزيادة غير مبررة نظرا لثبات سعر الصرف والثبات النسبي في حركة الطلب المحلي مقارنة مع حجم العرض الحالي.


وتنصح الشعبة المستهلكين بالتروي في حركة الشراء لحين استقرار الأسعار بالأسواق وتناسبها مع السعر العالمي ومتغيرات السوق المحلية وعدم اعتبار الزيادة الحالية مؤشرا لزيادة مستقبلية في الأسعار قد تدفع البعض لزيادة مشترياتهم من الذهب.

أسعار الذهب سعر الذهب سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب
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