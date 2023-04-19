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أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 19-4-2023.. سعر العملة الأمريكية في أخر تعاملات الأسبوع

الاقتصاد
أسعار الدولار
أسعار الدولار

استقرت أسعار الدولار في البنوك في أخر تعاملات الأسبوع اليوم الخميس، وسبق أن عادت البنوك للعمل بعد انتهاء عطلة القطاع المصرفي المصري بعد الأجازة الأسبوعية وأجازتى عيد القيامة وعيد شم النسيم، ومن المقرر أن تبدأ غدًا أجازة عيد الفطر وعيد تحرير سيناء بالقطاع المصرفي.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع.

ولامس سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 30.88 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

 

أجازات البنوك:


أعلن البنك المركزي المصر عن تعطيل العمل بالبنوك يومي الأحد والأثنين الماضيين بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

قال بيان رسمي صادر عن البنك المركزي أنه سيتم استئناف العمل في اليوم الثلاثاء الموافق 18 من الشهر الجاري.

ومن جانب أخر أعلن البنك المركزي عن مواعيد إجازة عيد الفطر وعيد تحرير سيناء خلال الأسبوع المقبل.

وقرر البنك المركزي  تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ حتي يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٣، بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣.

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