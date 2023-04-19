أسعار النفط ترتفع وسط تراجع المخزونات الأميركية وبيانات الصين القوية



ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء 19 أبريل نيسان، بعد بيانات اقتصادية قوية من الصين وتقديرات بتراجع مخزونات الخام الأميركية.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات للبرميل إلى 84.84 دولار، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3 سنتات إلى 80.89 دولار للبرميل.



وجاء ارتفاع الأسعار محدودًا في ظل مخاوف من أن الزيادات المحتملة في معدلات الفائدة في الولايات المتحدة قد تؤدي لتباطؤ النمو في أكبر دولة مستهلكة للنفط.



وتلقت الأسعار دعمًا بعدما نقلت مصادر في السوق عن معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت بنحو 2.68 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أبريل نيسان.



ووفقًا للمصادر التي طلبت عدم الكشف هوياتها لأنها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام فقد تراجعت مخزونات البنزين بنحو 1.02 مليون برميل فيما هبطت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.9 مليون برميل.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات أن اقتصاد الصين أكبر دولة مستوردة للنفط الخام سجل نموًا بأعلى من المتوقع عند 4.5% في الربع الأول.