بنك مصري يطرح شهادة جديدة بعائد يصل إلى 23 %
بعد أن طرح 15 بنكا منهم الأهلي ومصر، شهادات ادخار مرتفعة العائد أو رفعوا الفائدة على شهادات الادخار حتى 22%، أعلن البنك المصري الخليجي، عن طرح شهادتي ادخار بعائد مرتفع تحت مسمى شهادة ثروة بلس لأجل 3 سنوات بالجنيه، ويصل سعر العائد إلى 23%.
معدل العائد على الشهادات الجديدة:
1-معدل العائد ثابت خلال السنة الأولى وقدره 23% سنويا.
2-معدل العائد متغير بعد مرور سنة ويساوي سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري لمدة ليلة واحدة الساري بداية من اليوم التالي لنهاية السنة الأولى.
استرداد الشهادة:
تتم إعادة احتساب العائد على أساس خصم نسبة من إجمالي مبلغ العائد المحتسب منذ تاريخ شراء الشهادة وفقا لما يلى:
من الشهر السابع وحتى سنة: 75% من مبلغ العائد المنصرف
السنة الثانية: 65% من مبلغ العائد المنصرف
السنة الثالثة: 55% من مبلغ العائد المنصرف
مزايا شهادة البنك المصري الخليجي:
-الحد الأدنى للإصدار الف جنيه مصري ومضاعفتها
-متاحة للأفراد الطبيعيين فقط
-دورية صرف العائد شهرى
-إمكانية الحصول على بطاقة ائتمانية والسحب على المكشوف أو قرض مضمن حتى 90% من قيمة الشهادة
-يمكن استرداد قيمة الشهادة فقط بعد مرور 6 شهور أو أكثر من تاريخ الإصدار
-يتم البدء في احتساب العائد من يوم العمل التالى لشراء الشهادة
معدل العائد ثابت خلال أول سنة ومتغير في السنة الثانية والثالثة
-المستندات المطلوبة
-مستندات فتح الحساب
-طلب اصدار شهادة