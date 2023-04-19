بنك مصري يطرح شهادة جديدة بعائد يصل إلى 23 %

الاقتصاد
بوابة الفجر

بعد أن طرح 15 بنكا منهم الأهلي ومصر، شهادات ادخار مرتفعة العائد أو رفعوا الفائدة على شهادات الادخار حتى 22%، أعلن البنك المصري الخليجي، عن طرح شهادتي ادخار بعائد مرتفع تحت مسمى شهادة ثروة بلس لأجل 3 سنوات بالجنيه، ويصل سعر العائد إلى 23%.

معدل العائد على الشهادات الجديدة:


1-معدل العائد ثابت خلال السنة الأولى وقدره 23% سنويا.

2-معدل العائد متغير بعد مرور سنة ويساوي سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري لمدة ليلة واحدة الساري بداية من اليوم التالي لنهاية السنة الأولى.

استرداد الشهادة:

تتم إعادة احتساب العائد على أساس خصم نسبة من إجمالي مبلغ العائد المحتسب منذ تاريخ شراء الشهادة وفقا لما يلى:

من الشهر السابع وحتى سنة: 75% من مبلغ العائد المنصرف

السنة الثانية: 65% من مبلغ العائد المنصرف

السنة الثالثة: 55% من مبلغ العائد المنصرف

مزايا شهادة البنك المصري الخليجي:

-الحد الأدنى للإصدار الف جنيه مصري ومضاعفتها

-متاحة للأفراد الطبيعيين فقط

-دورية صرف العائد شهرى

-إمكانية الحصول على بطاقة ائتمانية والسحب على المكشوف أو قرض مضمن حتى 90% من قيمة الشهادة

-يمكن استرداد قيمة الشهادة فقط بعد مرور 6 شهور أو أكثر من تاريخ الإصدار

-يتم البدء في احتساب العائد من يوم العمل التالى لشراء الشهادة

معدل العائد ثابت خلال أول سنة ومتغير في السنة الثانية والثالثة

-المستندات المطلوبة

-مستندات فتح الحساب

-طلب اصدار شهادة

 

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بنك مصري يطرح شهادة جديدة بعائد يصل إلى 23 %