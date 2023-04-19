الإفراج عن 256 ألف طن من أعلاف "الذرة والصويا" بنحو 105 مليون دولار خلال 6 أيام

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه خلال الفترة من 7/4/2023 حتى 13/4/2023تم الإفراج عن 256 ألف طن من الذرة وفول الصويا بنحو 105 مليون دولار بزيادة 47 ألف طن عن الأسبوع الماضي.

وأضاف ان الإفراج شمل 228 ألف طن من الذرة بنحو 82 مليون دولار ونحو 28 ألف طن من فول الصويا بقيمة نحو 21 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بنحو 2 مليون دولار.



ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 13 أبريل 2023) 4 مليون طن منهم 3 مليون طن ذرة، 1 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.953مليار دولار.



وأكد "القصير" ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.



وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصيًا للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.

