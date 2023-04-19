موانئ البحر الأحمر تتداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

ذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 7 سفن حيث تم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1074 شاحنة و117 سيارة.

وأشار إلى أن حركة الواردات شملت 4000 طن بضائع، و559 شاحنة و114 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع، و515 شاحنة و3 سيارات.

وذكر بيان صادر عن المركز أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينتين أمل ودليلة، بينما غادرت السفينتان الحرية 2 وعمان، وغادرت "أمل" و"دليلة"، كما تم تداول 3250 طن بضائع و330 شاحنة بميناء نويبع حيث شهد الميناء اليوم استقبال السفن الثلاث وهي آيلة وبريدج وسيناء، وسجلت موانىء الهيئة وصول وسفر 2325 راكبا بموانيها.