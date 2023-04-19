حلويات العيد 2023| طريقة عمل كحك وبسكويت العيد في المنزل

حلويات العيد 2023.. ننشر لكم طريقة عمل كحك وبسكويت العيد في المنزل، حيث يمكن التوفير في التكلفة وجربي تحضير بسكويت العيد، وكحك العيد في المنزل زي المحلات، بأبسط وأسرع طريقة، حيث يوفر موقع الفجر الإلكتروني في النقاطالتالية أبرزالتفاصيل حول طريقة إعداد كحك العيد في المنزل

طريقة عمل كحك العيد الناعم زي المحلات

المقادير:

8 أكواب من الدقيق أبيض نوع جيد.

2.5 كوب سمن أو زبدة بلدي.

ملعقة صغيرة خميرة فورية أو قطعة خميرة في حجم عين الجمل.

رشة صغيرة ملح.

2 ملعقة سمسم كبيرة من النوع الجيد.

ملعقة كبيرة رائحة كحك.

كوب لبن دافيء أو ماء.

الحشو سواء مكسرات أو سوداني أو عجوة.

كوب سكر بودر ناعم للتزيين.

ملعقة سكر.

طريقة التحضير

ضعي الدقيق والسمسم فى إناء عميق، وقلبيهم جيدًا ثم أضيفي رائحة الكحك ورشة الملح.

يتم تسخين السمن على النار (نقدحها) ثم يتم إضافته إلي الدقيق المخلوط بالسمسم ورائحة الكعك ورشة الملح.

يتم فرك الخليط براحة اليد وهو ما يعرف بكلمة (بس الكعك ) وتعتبر تلك أهم خطوة من خطوات عمل الكعك ولها الفضل في نعومته مثل كعك المحلات ونظل نفركه براحة اليد بهدوء حتي تتكون عجينة متماسكة (لمدة عشر دقائق).

يجب إذابة الخميرة فى ربع كوب من اللبن الدافئ، وإضافة معلقة السكر والتقليب جيدًا.

أضيفي باقي اللبن ومعه الخميرة إلي العجينة وقومي بعجن الخليط جيدا لتحصلي علي عجينة لينه سهلة التشكيل علي هيئة قطعة واحدة لا تلتصق باليد أو بالوعاء.

قطعي العجينة إلي قطع صغيرة وشكليها حسب طريقتك المفضلة باستخدام قطاعة الكحك أو المناقش أو حتى تشكيل الوجه بالوخز بأسنان شوكة الطعام حسب المتاح في المنزل بحيث تكون القطعة صغيرة وذات ارتفاع متوسط لأن الحجم سيزيد مع اختمار العجين.

يمكن تشكيل القطعة الصغيرة علي شكل كرة ووضع قطعة عين جمل أو بندق أو لوز أو عجمية أو عجوة بداخلها حسب الرغبة ويقفل علي الحشو جيدا ويتم تشكيل القطعة كما سبق في الخطوة السابقة.

اضبطي الفرن علي درجة 200 درجة أو علي نار متوسطة في الأفران التي لا تحتوي علي درجات ضبط الحرارة.

يتم رص الكعك في قالب ذو إطار منخفض ووضعه في الفرن لمدة تتراوح ما بين 25 إلي 30 دقيقة حتى تحصلي على اللون الذهبي المميز.

بعد إخراج الكعك من الفرن يترك ليبرد ويتم تزيينه برش سكر بودر علي الوجه ويوضع في طبق التقديم.

بسكويت العيد

البسكويت من الحلويات التي تحضر ليلةَ العيد وفي المناسبات المُختلفة، ويُعدّ تحضير مثل هذه الحلويّات من عادات البلاد العربيّة وتقاليدها؛ حيث تُشعِر الإنسان بالفرح والمتعة والنّشاط؛ خصوصًا الأطفال الذين ينتظرون فرحة العيد وأجواءه، لذا نُقدّم لكِ طرُيقة لتحضير بسكويت العيد في المنزل.

بسكويت العيد بالفانيلا

المقادير

كوبان من الدّقيق.

ملعقتان كبيرتان من بَرش اللّيمون.

ملعقة صغيرة ونصف من الفانيلا.

بيضة متوسّطة الحجم.

نصف كوب من السكّر.

كوب من الزّبدة، بدرجة حرارة الغرفة.

طريقة التّحضير

نضع الزّبدة في وعاء، ثمّ نخفقها بالخفّاقة الكهربائيّة أو المضرب اليدويّ؛ حتّى تصبح هشّةً.

نُضيف السكّر بعد ذلك إلى الزُّبدة مع الخفق مرّةً أخرى؛ حتّى يتكوّن لدينا خليط كريميّ.

نُضيف الفانيلا، وبرش اللّيمون، والبيض، ثمّ نخفق حتّى تتجانس كامل المكوّنات مع بعضها بعضًا.

نُضيف الدّقيق إلى الخليط تدريجيًّا مع الاستمرار بالخفق حتّى تتكوّن لدينا عجينة متماسكة، وليّنة، وطريّة.

نقسم العجين عدّة أقسام متساوية، ونغلّفه بورق النايلون الخاصّ بتغليف الأطعمة، ويُترَك بعدها في الثلاجة ساعةً على الأقلّ؛ حتّى يرتاح العجين ويتماسك.

نفرد العجين بالشّوبك بعد ذلك على سطح مرشوش بالدّقيق، ونُقطّعه بقطّاعة البسكويت حسب الأشكال المتوفّرة والمُفضَّلة لدى العائلة.

نرصّ قطع البسكويت في صينيّة مدهونة بالقليل من الزّبدة، ثمّ نضعها في الفرن على درجة حرارة متوسّطة على الرفّ المتوسّط عشرين دقيقةً؛ حتّى ينضج البسكويت ويحصل على اللّون الذهبيّ.

نترك البسكويت في الصينيّة حتّى يبرد، ثمّ نضعه في وعاء مُحكَم الإغلاق حتّى وقت التّقديم.