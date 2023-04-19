حلويات العيد 2023.. طريقة عمل كحك العيد بالملبن وسر نجاحه

يقدم موقع الفجر الإلكتروني لربات البيوت طرق لعمل حلويات العيد مثل المحلات، وإليكِ طريقة تحضير كحك العيد بالملبن، وصفة بسيطة وسهلة يمكن تحضيرها بدلا من الذهاب لمحلات الحلويات والشراء بتكاليف باهظة الثمن:

طريقة عمل كحك العيد بالملبن

المقادير

"تكفي 4 أفراد"

العجين:

1 كيلو دقيق أبيض

نصف كيلو سمن بلدي مُذاب

كوب ونصف ماء دافئ

5 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" سمسم نيء

2 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" سكر أبيض

1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" ريحة كحك

نصف ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" خميرة فورية

الحشو:

نصف كيلو ملبن مقطع

2 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" سمن بلدي

3 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" سمسم

قطرتين ماء زهر "اختياري

خطوات التحضير

في وعاء كبير وعلى نار متوسطة، نضع السمن البلدي حتى يسخن.

نذيب الخميرة والسكر في الماء الدافئ، ونتركه جانبًا حتى يتفاعل "تظهر الفقاعات على سطحه".

في بولة كبيرة، نضع الدقيق وريحة الكحك، ونقلبهم جيدًا.

نعمل حفرة في خليط الدقيق، ونضع فيها السمسم.

نصب السمن الساخن فوق السمسم في حفرة الدقيق، ونبدأ بالتقليب بملعقة عريضة حتى تختلط المكونات وتقل درجة حرارة الخليط.

نفرك الخليط بين كفين اليد حتى يصبح رملي القوام، ونتركه حتى يبرد.

نضيف خليط الخميرة، ونخلط المكونات مرة أخرى ونعجنها جيدًا حتى تتجانس ونحصل على عجينة متماسكة.

نغطي العجين بنايلون، ونتركه في مكان دافئ وجاف لمدة ساعتين حتى يختمر.

في الوقت نفسه نبدأ بتحضير الحشوة.. في وعاء كبير وعلى نار متوسطة نضع السمن حتى يسخن "يقدح".

نرفع السمن من على النار، ونضع فيه السمسم والملبن، ونقلبهم جيدًا حتى يتجانسوا.

نشكل الملبن على هيئة كرات صغيرة، ونرصها في صينية مرشوشة بقليل من الدقيق.

نشكل العجينة على هيئة كرات متوسطة، ونقوم بعمل تجويف بداخلها.

نضع كرة الملبن داخل العجين، ونغلقه عليه جيدًا.

نشكل الكحك بالقوالب الخاصة بالكحك، ونرصه في صينية مدهونة بالسمن.

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

نترك الكحك في الصينية لمدة 20 دقيقة ليرتاح ويختمر مرة أخرى.

ندخل الكحك الفرن لمدة 15 - 20 دقيقة حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي فاتح.

نخرج الكحك بالملبن من الفرن ونتركه ليبرد.

نُزين الكحك بالسكر البودرة، ونقدمه مع المشروب المفضل.

سر نجاح الكحك بالملبن:

1- إضافة السمن ساخن فوق السمسم يجعله يتحمص ويصبح طعمه ألذ.

2- يجب تدليك كرات الكحك في اليد جيدًا قبل حشوه بالملبن.

نصيحة:

يجب عدم الإفراط في تنال الكحك لأنه يؤدي إلى رفع نسبة الكوليسترول والسكر في الدم.

يفضل تناول الفواكه أو الحلبة أو الشاي الأخضر بعد تناول الكحك ليقلل من امتصاص الدم للدهون الموجودة به، نظرت لأنه تحتوي القطعة المتوسطة من الكحك بالملبن على 200 سعر حراري.