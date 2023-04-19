طريقة عمل الغريبة بالمقادير الصحيحة

ننشر لكم في السطورالتالية عبر موقع الفجر الإلكتروني طريقة عمل الغريبة بالمقادير المظبوطة والصحيحة لنجاح العجينة والحصول على غريبة يوم عيد الفطر المبارك لذيذة وتم تقديمها للاشخاص بسهولة.

طريقة عمل الغريبة

40 دقيقة 12 أشخاص

مقادير الغريبة

١٠٠ جرام سكر بودرة

٢٠٠ جرام زبد بلدي

٤٠٠ جرام دقيق

١/٢ ملعقة صغيرة ملح

٢٥ جرام لوز (تم نقعه وازالة القشرة)

١ بياض بيضة

طريقة تحضير الغريبة

اخفقي الزبد حتى تصبح مثل القشدة

اضيفي السكر واخفقي

اضيفي الدقيق

شكليها بيدك على هيئة أساور صغيرة أو كرات.

اضغطيها على الصاج واضغطي عليها اللوز المقشر.

يمكنك استخدام بياض البيض للتماسك العجين إذا لاحظت بعض الانكسار

اتركيها تتجمد في الثلاجة 10/ 15 دقيقة

اخبزيها في الفرن على درجة حرارة منخفضة لمدة 10 دقائق بحيث يبقى لونها ابيض وليس ذهبي.

طريقة عمل الكحك

العجين:

1 كيلو دقيق أبيض

نصف كيلو سمن بلدي مُذاب

كوب ونصف ماء دافئ

5 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" سمسم نيء

2 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" سكر أبيض

1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" ريحة كحك

نصف ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" خميرة فورية

الحشو:

نصف كيلو ملبن مقطع

2 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" سمن بلدي

3 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" سمسم

قطرتين ماء زهر "اختياري

خطوات التحضير

في وعاء كبير وعلى نار متوسطة، نضع السمن البلدي حتى يسخن.

نذيب الخميرة والسكر في الماء الدافئ، ونتركه جانبًا حتى يتفاعل "تظهر الفقاعات على سطحه".

في بولة كبيرة، نضع الدقيق وريحة الكحك، ونقلبهم جيدًا.

نعمل حفرة في خليط الدقيق، ونضع فيها السمسم.

نصب السمن الساخن فوق السمسم في حفرة الدقيق، ونبدأ بالتقليب بملعقة عريضة حتى تختلط المكونات وتقل درجة حرارة الخليط.

نفرك الخليط بين كفين اليد حتى يصبح رملي القوام، ونتركه حتى يبرد.

نضيف خليط الخميرة، ونخلط المكونات مرة أخرى ونعجنها جيدًا حتى تتجانس ونحصل على عجينة متماسكة.

نغطي العجين بنايلون، ونتركه في مكان دافئ وجاف لمدة ساعتين حتى يختمر.

في الوقت نفسه نبدأ بتحضير الحشوة.. في وعاء كبير وعلى نار متوسطة نضع السمن حتى يسخن "يقدح".

نرفع السمن من على النار، ونضع فيه السمسم والملبن، ونقلبهم جيدًا حتى يتجانسوا.

نشكل الملبن على هيئة كرات صغيرة، ونرصها في صينية مرشوشة بقليل من الدقيق.

نشكل العجينة على هيئة كرات متوسطة، ونقوم بعمل تجويف بداخلها.

نضع كرة الملبن داخل العجين، ونغلقه عليه جيدًا.

نشكل الكحك بالقوالب الخاصة بالكحك، ونرصه في صينية مدهونة بالسمن.

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

نترك الكحك في الصينية لمدة 20 دقيقة ليرتاح ويختمر مرة أخرى.

ندخل الكحك الفرن لمدة 15 - 20 دقيقة حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي فاتح.

نخرج الكحك بالملبن من الفرن ونتركه ليبرد.

نُزين الكحك بالسكر البودرة، ونقدمه مع المشروب المفضل.