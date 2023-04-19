تتويج "زد اف سي" بأول بطولة جمهورية للناشئين تحت 17 سنة بحضور أعضاء اتحاد الكرة



توج الاتحاد المصري لكرة القدم، زد إف سي، بكأس بطولة دوري الجمهورية للناشئين تحت 17 سنة، بعد فوز فريق زد مواليد 2006 على نظيره بنادي إنبي بهدف مقابل لا شيء ليرتفع رصيد نقاط "زد اف سي" إلى 70 نقطة، ويصبح الفارق مع النادي الأهلي صاحب المركز الثاني إلى 14 نقطة.



سلم اللواء محمد حلمي مشهور، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والكابتن حازم إمام أحد أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم، كأس بطولة دوري الجمهورية لناشئين زد اف سي مواليد 2006، خلال مراسم التتويج التي أقيمت بمجمع ملاعب زد الرياضي بالشيخ زايد، عقب مباراة إنبي، وحضر حفل التتويج كل من الأستاذ سيف زاهر الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي، والدكتور أحمد عبدالله رئيس زد اف سي، والكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بزد اف سي، والكابتن أحمد حسن عضو مجلس الإدارة الفني لزد اف سي ونجم منتخب مصر السابق.



يمثل فوز زد إف سي، ببطولة دوري الجمهورية للناشئين تحت 17 سنة، وهي أول بطولة محلية رسمية يحققها النادي منذ إنشائه قبل 3 أعوام، دليلًا على نجاح استراتيجية إدارة "زد اف سي" في إنشاء أقوى قاعدة ناشئين في مصر من خلال توفير منظومة متكاملة من أفضل المدربين المحليين، وأمهر الخبرات الأجنبية بالتعاون مع كبرى الأندية الأوروبية، واستنادًا على أفضل الأنظمة التكنولوجية الحديثة في التقدم للاختبارات بالنادي، والكشف الطبي على اللاعبين، وإعداد دورات لتنمية المهارات الحياتية واللغات الأجنبية؛ بهدف إعداد ناشئين مؤهلين بشكل مثالي للاحتراف الخارجي، وإمداد المنتخبات الوطنية بأفضل العناصر مما يسهم في تحقيق الرياضة المصرية نتائج إيجابية بكبرى البطولات القارية والدولية.

نجح فريق زد أف سي مواليد 2006، في تقديم أداء متميز خلال الموسم الحالي لبطولة دوري الجمهورية للناشئين تحت 17 سنة، محققًا الصدارة في عدد النقاط بإجمالي 70 نقطة جمعها من تحقيق 22 انتصار على أندية كبرى منها الأهلي، والزمالك، وإنبي، والمقاولون العرب، والإسماعيلي، وتعادل الفريق في 4 مباريات فقط ولم يهزم سوى مباراة وحيدة، وأحرز لاعبو الفريق 66 هدفًا، ولم تستقبل شباكه سوى 16 هدفًا فقط ليصبح أقوى خط هجوم ودفاع بالبطولة متفوقًا بفارق كبير عن أقرب منافسيه.



ومن الجدير بالذكر أن تتويج فريق زد أف سي مواليد 2006 بأول بطولة جمهورية يعد أيضًا تتويجًا لمجهودات الجهاز الفني ومدربي الفريق طوال الفترة الماضية وعلى رأسهم الكابتن جيدو مديرًا فنيًا، وطه فؤاد مدرب عام، وكريم أيمن مدرب مساعد، وحسن علي مدرب حراس المرمى، ومحمد صلاح إداري الفريق، والدكتور أيمن مصطفى طبيب الفريق، والدكتور عمر مدحت أخصائي علاج طبيعي، وفيكتور مدرب أحمال.