أسرار كحك العيد الجاهز والخميرة المناسبة

ننشر لكم في السطور التالية كلمة السر فى نجاح الكحك حيث يجب اختيار الدقيق بتفاصيل معينة والخميرة أيضا، لكي تحصلين على نجاح العدينة وعمل كحك العيد مثل الجاهز، وعبر موقع الفجر الإلكترونية نوفر لك التفاصيل اللازمة في السطور التالية:

المقادير

ضرورة ضبط المقادير وفقًا للكمية التى تريدينها، والحرص على شرائها من مصانع الحلوى، أو محلات تجهيز المطاعم، أو إعداد الحلويات، وهو ما يختلف فى الخامات وجودتها عن محلات العطارة المعتادة، واحرصى على شراء "رائحة الكحك"، حديثة الإنتاج، وأن تكون المكونات بالكامل حديثة الإنتاج حتى تساعدك فى الخروج بنتائج ممتازة.

الدقيق

يعتبر نوع الدقيق من أهم المكونات والجوانب التى عليكِ الاهتمام بها من أجل نجاح عمل الكحك، فاحرصى على شراء الدقيق الفاخر، حديث الإنتاج، بالإضافة لغربتله جيدًا أكثر من مرة قبل الاستخدام، واستخدام السمنة الصفراء، بدلًا من السمن الأبيض والذى يؤدى لجفاف الكحك وخروجه بشكل مختلف.

الخميرة

بالنسبة للخميرة احرصى على استخدام خميرة حديثة الإنتاج و"نشطة"، وجربيها قبل استخدامها، واختبرى مفعولها القوى، بالإضافة لضرورة ترك العجينة تختمر لوقت إضافى عن المعتاد، حتى تحصلين على نتائج مبهرة، بالإضافة لبث الدقيق والسمن جيدًا وهو ما يساعد على جعل الكحك "هش"، ويخرج بنتائج مثل الذى تشترينه من محلات الحلوى الشهيرة.

طريقة عمل الكحك

المقادير:

1 كيلوجرام تمر منزوع النواة

رشة قرفة

رشة يانسون

رشة جوزة الطيب

زيت زيتون حسب الرغبة

4 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة

1 كوب ماء فاتر

1 كوب زيت نباتي ساخن

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر

طريقة التحضير:

1- لتحضير الحشوة، قومي بطحن التمر وضعيه في وعاء.

2- اضيفي اليانسون والقرفة وجوزة الطيب والقليل من الزيت إلى التمر، حركي المكونات جيدا حتى تتجانس ثم ضعي المزيج جانبا.

3- لتحضير العجينة، ضعي الدقيق في وعاء واضيفي إليه الزيت الساخن.

4- افركي الخليط باطراف أصابعك ثم أضفي الماء والبيكنج باودر وادعكي جيدا حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

5- قسمي العجينة إلى قسمين متساويين.

6- ادهني صينية فرن بالقليل من الزبدة ومدي عليها القسم الأول من العجينة.

7- افردي حشوة التمر بالتساوي ثم غطيها بالقسم الثاني من العجينة.

8- قطعي الصينية حسب رغبتك شرط الا تصلي قعر الصينية.

9- اخبزي كعك التمر في فرن محمى مسبقًا على حرارة 180 درجة مشوية لنحو 35 دقيقة.