أضرار الإفراط في تناول كحك العيد للحامل

هناك أضرار عند الإفراط في تناول كحك العيد تطرأ على الحامل، ويجب أن تتوخى الحذر منعا للإصابة بالمشاكل الصحية، ومنعا لتعرض نفسها للمخاطر هي وجنينها، حيث يؤثر الإفراط في تناول الكحك بشكل سلبي على صحة الأم وسلامة جنينها.

ويحرص موقع الفجر الإلكتروني على توفير كافة التفاصيل حول أضرار الإفراط في تناول كحك العيد وإليكم أبرزالتفاصيل

وتتمثل هذه الأضرار في:-

زيادة الوزن

يحتوي كعك العيد على سعرات حرارية عالية، إذ تحتوي الكعكة الواحدة على 200 سعر حراري، أي ما يعادل رغيفين من الخبز، ما يزيد من وزن الأم عند تناوله بكميات كبيرة خلال فترة حملها.

وفي حالة كان جسم المرأة الحامل أكثر قابلية لاكتساب الوزن الزائد نتيجة للتغيرات الهرمونية، ويصعب التخلص من هذا الوزن الزائد بعد الولادةز

وعند تناول كميات كبيرة من الكحك، سرعان ما يتحول إلى سكر في الدم، ما يجعل الحامل أكثر عرضة للإصابة بسكر الحمل.

حرقة المعدة

ويؤدي تناول الحامل كميات كبيرة من الكعك والبسكويت وغيرها من مخبوزات العيد كذلك إلى إصابتها بحرقة المعدة، خاصة خلال الأشهر الأخيرة من الحمل.

وعندما يكبر حجم الرحم يضغط على المعدة ويسبب شعورًا بعدم الارتياح وصعوبة النوم، ويزيد هذا الشعور المزعج عند تناول الأطعمة الدسمة مثل الكعك والبسكويت وغيرها من مخبوزات العيد.

زيادة حركة الجنين

يؤدي تناول الحامل كميات كبيرة من الكعك إلى زيادة حركة الجنين في الرحم، ما قد يسبب لها شعورًا بعدم الارتياح.

وقد أظهرت بعض الدراسات أن تناول الأم كميات كبيرة من السكريات خلال فترة الحمل، يزيد من احتمالية إصابة الجنين بمتلازمة فرط الحركة ونقص الانتباه.