وصفة سهلة.. طريقة عمل كحك العيد بالتمر

تحرص بوابة الفجر الإلكترونية على توفير للمتابعين مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك 2023، تقديم طريقة عمل كحك العيد بالتمر، والمقادير المناسبة مثل المحلات لإعداد الكحك بطريقة صحيحة يستمتع بها أفراد الأسرة.

طريقة عمل كحك العيد بالتمر

المقادير:

1 كيلوجرام تمر منزوع النواة

رشة قرفة

رشة يانسون

رشة جوزة الطيب

زيت زيتون حسب الرغبة

مكونات العجينة:

4 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة

1 كوب ماء فاتر

1 كوب زيت نباتي ساخن

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر

طريقة التحضير:

1- لتحضير الحشوة، قومي بطحن التمر وضعيه في وعاء.

2- اضيفي اليانسون والقرفة وجوزة الطيب والقليل من الزيت إلى التمر، حركي المكونات جيدا حتى تتجانس ثم ضعي المزيج جانبا.

3- لتحضير العجينة، ضعي الدقيق في وعاء واضيفي إليه الزيت الساخن.

4- افركي الخليط باطراف أصابعك ثم أضفي الماء والبيكنج باودر وادعكي جيدا حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

5- قسمي العجينة إلى قسمين متساويين.

6- ادهني صينية فرن بالقليل من الزبدة ومدي عليها القسم الأول من العجينة.

7- افردي حشوة التمر بالتساوي ثم غطيها بالقسم الثاني من العجينة.

8- قطعي الصينية حسب رغبتك شرط الا تصلي قعر الصينية.

9- اخبزي كعك التمر في فرن محمى مسبقًا على حرارة 180 درجة مشوية لنحو 35 دقيقة.