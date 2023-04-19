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دعاء اليوم الثامن والعشرين من رمضان: «اللهم إني أسألك رضاك والجنة»

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دعاء رمضان
دعاء رمضان

حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية ننشر لكم في السطور التالية، دعاء اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان، حيث يوافق اليوم الأربعاء الموافق 19 من إبريل 2023، حيث تتزايد معدلات البحث عن دعاء اليوم 28 من شهر رمضان، حيث أن الصائمونيهتمون بالدعاء في العشر الأواخر من شهر رمضان لما فيه ليلة القدر ويتمنون من الله عز وجل الاستجابة، حيث يبحثون عن الأدعية التي يمكن ترديدها وقولها لاستجابتها في هذه الأيام المفترجة.

دعاء اليوم الثامن والعشرين من رمضان

 - اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل.

- اللهم إني أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار.

- اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

- اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما.

دعاء 28 رمضان 

اللهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.

اللهم إني أسألك الجنة، وأستجير بك من النار.

دعاء اليوم الثامن والعشرين من رمضان مستجاب

- اللهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

- اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونقني من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

دعاء اليوم الثامن والعشرين من رمضان مكتوب

- اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من المأثم والمغرم.

- اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، يا سميع الدعاء.

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