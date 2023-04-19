نقدم لكم في السطور التالية عبر موقع الفجر الإلكتروني حشو كحك العيد عن طريق اتباع خطوات بسيطة وطريقة التحضير المميزة التي يمكن تجهيزها في المنزل مثل الكحك الجاهز ولا تشعرين بفرق في المقادير عند تحضير العجينة والانتهاء من عمل الكحك وتقديمه.

حشو كحك العيد وطريقة التحضير

المقادير:

1 كيلو دقيق أبيض فاخر.

500 جرام من السمن.

معلقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السمسم.

ذرة ملح.

كوب من اللبن الدافئ.

معلقة كبيرة من رائحة الكعك من العطار أو اي اضافة اخري تفضلينها.

كيلو سكر بودرة ومكسرات لتزيين الكحك حسب رغبتك.

طريقة التحضير:

1– نقوم باضافة السمسم علي الدقيق.

2– نجهز وعاء أو قدر مناسب لعجينة الكحك علي نار حيث نبدأ اولا بقدح السمن على النار جيدًا.

3– ثم نبدأ في إضافة خليط السمسم على الدقيق إلى السمن علي النار مع التقليب جيدا حتي تتكون معنا بداية عجينة الكحك.

4– نترك العجين ليبرد قليل ونواصل فركه باليد لفترة حتى نحصل على عجينة الكحك المتماسكة مع اضافة المزيد من الدقيق عند الحاجة.

5– يُضاف مقدار الخميرة إلى ربع كوب لبن دافئ المذاب فيه قليل من السكر لترفيع الخميرة.

6– تُضاف إلى العجينة مع باقي اللبن ونواصل الخلط لتصبح عجينة كحك العيد متماسكة.

7– يتم أخذ قطع صغيرة من العجين ثم نقوم بتشكيلها ووضعها في الصاج.

8– نقوم بتسخين الفرن حتى درجة حرارة 200 مئوية.

9– يتم وضع الصاج داخل الفرن لمدة 25 دقيقة حتي ينضج الكحك ويحصل علي لونه المعروف.

10– بعد إخراج الكعك من الفرن يُترَك ليبرد ثم يتم وضعِه في طبق التقديم.

11- واخيرًا.. نقوم بتزيين كحك العيد بالسكر البودرة والمكسرات حسب رغبتك ويقدم في العيد وبالهنا والشفا وكل عام وانتم بخير.

حشو كحك العيد

وتفضل ربات البيوت في تجهيز وعمل كحك العيد المحشي سواء بالعجوة أو المكسرات أو حشو كحك العيد بالملبن، وعامة يمكن تجهيز حشوة كحك العيد أثناء تجهيز عجينة كحك العيد الناعم، فمثلا نجد أن مكونات حشوة كحك العيد بالعجمية 2 معلقة كبيرة دقيق، 2 معلقة كبيرة سمنة وكوب عسل نحل، ومعلقة صغيرة سمسم، ومكسرات مفرومة.