تستعد ربات البيوت على إعداد حلويات العيد، ومن ضمنها البيتي فور، حيث تحرص على تقديمه للضيوف في نهار يوم العيد، ويجب إعداده بطريقة بسيطة وسهلة وسريعة التحضير، وإليكم طريفة عمل البيتي فور في المنزل.

طريقة عمل البيتي فور في المنزل

المقادير

2 كوب دقيق أبيض.

1 كوب زبدة لينة (بدرجة حرارة الغرفة)

7 ملاعق سكر مطحون.

3 ملعقة زيت نباتي(عافية).

1 بيضة كبيرة الحجم.

1 ملعقة فانيليا.

1 ملعقه بيكنچ باودر ( خميرة )

قليل من الحليب السائل للعجن (نحو من4 5 ملاعق كبيرة)

طريقة التحضير

-إبدأي بخفق الزبدة مع السكر حتى يصبح مثل الكريمة.

-أضيفي الفانيليا والبيكنچ باودر والبيضة وقومي بالخفق مرة أخرى.

-أضيفي الزيت والحليب واستمري بالخفق.

-ثم أحضري ملعقة خشبية أو ملعقة سليكون، واتركي الخفاقة (المضرب).

-نضع الدقيق بخفة، ونقوم بعجن الطحين مع المقادير المخفوقة وتقلب بخفة بالملعقة الخشب باتجاه واحد حتى لايخرج الهواء الناتج من الخفق.

-أضيفي رشة دقيق إذا احتاج الأمر، حتى تصبح العجينه سهلة التشكيل ولا تلتصق في يديك.

-جهزي صاج مدهونة دهنا خفيفا أو غطي الصاج بورق الزبدة المدهون.

- قومي بتشكيل البيتي فور بواسطة القوالب الخاصة أو آلة التشكيل.

-رصي وحدات البيتي فور في الصاج على مسافات متباعدة حتى لايلتصق.

-إخبزي في فرن متوسط الحرارة (170- 180) درجة مئوية لمدة 10 دقائق.

-إتركيه في الصاج ليبرد تماما، ثم رصي الوحدات في طبق تقديم على ورق دانتيل.