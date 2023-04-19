كحك العيد بالزيادي.. وصفة جديدة سهلة التحضير

كحك العيد بالزيادي.. ننشر لكم في السطور التالية كحك العيد بالزبادي والمكسرات، وصفة جديدة تحرص ربات البيوت على البحث عن مقاديرها لمعرفة الطريقة الصحيحة مثل المحلات، تقديم أشهى أنواع الكحك يوم عيد الفطر لأفراد أسرتها.

ووفر موقع «الفجر» الإلكتروني في السطورالتالية أبرز المقادير وطريقة التحضير بالتفصيل عن تحضير الكحك بالزبادي

كحك العيد بالزيادي

المقادير

1 ك دقيق

كوب سمن

كوب زبادى

بيكينج بودر

2 معلقة رائحة كحك (موجودة بقسم العطارة يمكن إستبدالها برائحة الموز أيضًا)

رشة ملح

ماء للعجن

مكسرات مشكلة مطحونة للتزيين (جوز فستق بندق فول سودانى)

طريقة التحضير

حضرى الفرن بتسخينه على درجة حرارة متوسطة.

ينخل الدقيق ثم يضاف إليه الملح ورائحة الكحك والبيكينج بودر، ثم يضاف السمن مع التقليب المستمر حتى تختفى آثار الدقيق.

يضاف الزبادى إلى خليط الدقيق والسمن وتقلب المكونات جميعًا جيدًا

يمكنكِ إضافة ماء العجن بالتدريج إذا لاحظتِ ان العجينة غير لينة ولا تستطيع ان تتشكل.

إتركى العجينة لترتاح قليلًا.

تُشكل العجينة إلى كرات صغيرة الحجم ثم نضغط على كل كرة لنصنع تجويفة مناسبة لحوشها بمزيج المكسرات المشكلة.

تغلق العجين على المكسرات ثم نضغط عليه بالكامل حتى يتحول إلى شكل الكحك (شكل القرص).

ضعى الكحك فى صينية الفرن واتركيها فى الفرن حتى تنضج.

يُخرج الكحك من الفرن ويترك حتى يبرد ثم يرش بالسكر البودرة.