طريقة عمل كحك العيد بالمكسرات.. لا تنسي نصف كوب من السمسم

نقدم لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية في السطورالتالية، طريقة عمل كحك العيد بالمكسرات، فلا يجب أن لا تنسي نصف كوب من السمسم، لإعداد الكحك بالمقادير المظبوطة.

طريقة عمل كحك العيد بالمكسرات

المقادير

كيلو دقيق أو فرينة

2 كوب سمنة

1/2 كوب سمسم

2 ملعقة صغيرة بيكينج باودر

2 ملعقة كبيرة سكر

ملعقة خميرة

كوب زيت ذرة

كوب حليب دافئ

للحشو:

تمر أو ملبن أو جوز أو اى نوع من المكسرات تفضلينه

سكر بودرة للتزيين



طريقة التحضير

أخلطى الدقيق مع البكينج بودر والسمسم جيدًا.

إقدحى السمنة والزيت على النار حتى تبدأ تظهر فقاع فى المزيج. إفركى خليط الدقيق بخليط السمنة وإعجنى جيدًا.

إخلطى السكر والخميرة وكوب الحليب الدافئ ثم أضيفيهم إلى الكعك.- إخلطى العجين والمكونات كلها جيدًا مع الحليب بأصابعك دون أن تعجنيهم. إتركى العجينة لتختمر لمدة ساعة أو اكثر.

شكلى العجينة بقوالب الكعك أو بالمنقاش وإحشي كل قطعة بالتمر أو الجوز أو اى نوع من المكسرات تفضلينه.

إخبزى الكحك على درجة حرارة عالية نسبيًا من أسفل ثم ترفع صينية الفرن بعد 10 دقائق إلى أعلى الفرن حتى ينضج الكحك

يخرج الكحك من الفرن ويتم رشه بالسكر البودرة ويقدم.