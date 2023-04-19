عيد الفطر 2023| طريقة عمل بسكويت البرتقال

ننشر لكم في السطورالتالية عبر موقع الفجر الإلكتروني طريقة عمل بسكويت البرتقال، حيث يمكنكم متابعة الوضفة لإعدادها بالمقادير المظبوطة.

طريقة عمل بسكويت البرتقال

المقادير

2 كوب طحين.

نصف كوب سكر.

نصف كوب عصير برتقال، أو حليب.

نصف ملعقة صغيره فانيلا.

1 ملعقة صغيرة خميرة (بيكنج بودر).

نصف كوب زيت نباتي (عافية).

طريقة التحضير

قومي بإضافة السكرو العصير ويقلب جيدا حتى يذوب السكر تماما، ثم تضاف المقادير الباقية ويتم الخلط جيدا حتي تتكون عجينة لينة، ثم نترك العجين لترتاح نحو ربع ساعة.

يتم تشكيل العجين حسب الرغبة(أصابع أو على شكل دوائر أو هلال)، وترص متباعدة في صاج مدهون سمن خفيف.

نضع الصاج في فرن ساخن مسبقًا على حرارة 180 لمدة 10 دقائق.

بعد النضج نخرج الصاج من الفرن، ويترك ليبرد.

ترص الوحدات في طبق على ورق دانتيل. وتقدم.

بسكويت العيد

المقادير

كوبان من الدّقيق.

ملعقتان كبيرتان من بَرش اللّيمون.

ملعقة صغيرة ونصف من الفانيلا.

بيضة متوسّطة الحجم.

نصف كوب من السكّر.

كوب من الزّبدة، بدرجة حرارة الغرفة.

طريقة التّحضير

نضع الزّبدة في وعاء، ثمّ نخفقها بالخفّاقة الكهربائيّة أو المضرب اليدويّ؛ حتّى تصبح هشّةً.

نُضيف السكّر بعد ذلك إلى الزُّبدة مع الخفق مرّةً أخرى؛ حتّى يتكوّن لدينا خليط كريميّ.

نُضيف الفانيلا، وبرش اللّيمون، والبيض، ثمّ نخفق حتّى تتجانس كامل المكوّنات مع بعضها بعضًا.

نُضيف الدّقيق إلى الخليط تدريجيًّا مع الاستمرار بالخفق حتّى تتكوّن لدينا عجينة متماسكة، وليّنة، وطريّة.

نقسم العجين عدّة أقسام متساوية، ونغلّفه بورق النايلون الخاصّ بتغليف الأطعمة، ويُترَك بعدها في الثلاجة ساعةً على الأقلّ؛ حتّى يرتاح العجين ويتماسك.

نفرد العجين بالشّوبك بعد ذلك على سطح مرشوش بالدّقيق، ونُقطّعه بقطّاعة البسكويت حسب الأشكال المتوفّرة والمُفضَّلة لدى العائلة.

نرصّ قطع البسكويت في صينيّة مدهونة بالقليل من الزّبدة، ثمّ نضعها في الفرن على درجة حرارة متوسّطة على الرفّ المتوسّط عشرين دقيقةً؛ حتّى ينضج البسكويت ويحصل على اللّون الذهبيّ.

نترك البسكويت في الصينيّة حتّى يبرد، ثمّ نضعه في وعاء مُحكَم الإغلاق حتّى وقت التّقديم.