عاجل| مصدر يكشف حقيقة طرح عملة بفئة 500 جنيها

نفت مصادر مصرفية طرح البنك المركزي، عملات بلاستيكية جديدة فئة 500 جنيها، مؤكدة أن العملة التة يتم تداولها على صفحات السوشيال ميديا مزورة.

وكان البنك المركزي المصري اعلن اعتزامه اطلاق عدد من فئات النقود البلاستكية، وقام رسميا باطلاق عملة 10 جنيها في 5 يوليو الماضي كأول عملة بلاستكية يتم طباعتها بدرا الطباعة الجديد بالعاصمة الإدارية، مع استمرار العمل بالاصدرات القديمة من 10 جنيها.

عملة الـ500 جنيها مزورة:

وقالت المصادر، إن البنك المركزي لم يصدر اي عملات رقمية جديدة وان عملة الـ500 جنيه المتداول على صفحات سوشيال ميديا مزوررة باستخدام برامج الفوتو شوب ولا تمت بصلة بتصيمات البنك المركزي لطباعة الأموال النقدية، مؤكدا أن البنك المركزي عندما يطبع عملة جديدة يصدر بيان توضيح جديد لجميع أفراد المجتمع.

البنك المركزي يعتزم اصدار 20 جنيها بلاستكية:

واشارت المصادر، إلى ان فئات النقود التى يعتزم البنك المركزي اصدرها من العملات البلاستكية بعد الـ 10 جنيها سوف تكون 20 جنيها، مشير إلى ان لم يحدد توقيت طرحها بعد حيث من المنتظر موافقة محافظ البنك المركزي الجديد حسن عبد الله على اصدارها.

وتتميز العملات البلاستكية بسياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصري، بجانب تخفيض تكلفة طباعة أوراق النقد وخاصة الفئات الأكثر تداولا وذلك على المدى البعيد نظرا لطول عمر الورقة، بما يتماشى مع برامج التنمية المستدامة التي تتبانها الدولة من خلال رؤية مصر 2030.

فئات عملات النقود الورقية

وأكد المصدر، أن العملات الورقية التى تطرح في السوق من قبل البنك المركزي من فئات نقود، 5 جنيه و10 جنيه و20 جنيها و50 جنيها و100 جنيها و200 جنيها وهي اعلي فئة من النقود الورقية يتم طباعتها.