يلا شوت.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم..YALLASHOOT

يلا شوت.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم..YALLASHOOT، مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ اليوم في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا تجذب أنظار الملايين من عشاق كرة القدم العالمية.

وكانت مباراة الذهب التي أقيمت في إنجلترا قد انتهت بفوز مانشستر سيتي على بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة، ما يعزز من فرص تأهل مان سيتي على حساب بايرن ميونخ الذي سيلعب في عقر داره على أرض ملعب أليانز أرينا.

وتقدم بوابة الفجر متابعة لأهم ما يخص مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي، وموعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، والقنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي، ومتابعة لكل أهم أحداث مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ في دوري الأبطال

يلتقي فريقا مانشستر سيتي وبايرن ميونخ الليلة في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر والسودان والأردن وجنوب إفريقيا، والساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين وقطر والكويت وعمان، والساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات المتحدة- دبي وأبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

من المقرر أن تكون القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ هي قناة بي إن سبورتس التي تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في المنطقة، وأعلنت إدارة قناة بي إن سبورتس أن حفيظ دراجي سيقوم بالتعليق على احداث مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد بايرن ميونخ في دوري الأبطال

من المتوقع أن يلعب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بالتشكيل التالي ضد بايرن ميونخ في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: أكانجي، روبين دياز، ناثان آكي، جون ستونز

خط الوسط: دي بروين، رودري، جوندوجان

خط الهجوم: هالاند، بيرناردو سيلفا، جاك جريليتش

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي والبايرن | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي والبايرن | اضغط هنــــا

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع ضد مانشستر سيتي في دوري الأبطال

من المتوقع أن يلعب توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: بافارد، دي ليخت، أوباميكانو، بن ديفيز

خط الوسط: كومان، جوريتسكا، كيميتش

خط الهجوم: مولر، جمال موسيلا، ساني