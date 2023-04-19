أجمل رسائل تهنة بمناسبة عيد الفطر 2023.. «العيد فرحة لا تكتمل دون حضورك»

ينتظر المسلمون في جميع بقاع الأرض موعد حلول عيد الفطر المبارك خلال الأيام القليلة القادمة، ويبحثون عن رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك 2023، وعن أجمل عبارات التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 2023، إليكم ما يلي:

أجمل رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفطر 2023

- كل عام وأنتم والعائلة بخير، عيد فطر سعيد.

- كل عام وأنتم بخير عيد فطر سعيد عليكم.

- كل عام وقلوبكم بيضاء كما هي، كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم سعداء.

- كل عام وأنت أقرب الناس لي، كل عام وأنت بخير.

- كل عام وقلبك ابيض وكل عام انت طاهر وكل عام تسعد وكل عام وانت بخير.

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفطر عبر الواتساب

- عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم رمضان وصالح الاعمال وغفر الله لنا جميعًا.

- الله يعيده علينا وعليكم بالخير والعافية، وكل عام وأنتم بخير.

- حفظ الله لكم العيد إلى الأبد، ويعطيك نور تقواه، عيد مبارك.

- اللهم اجعل عيدنا محبتك ورضاك وطاعتك وموالاتك وذكرك والجهاد في سبيلك.

- العيد فرحة لا تكتمل دون حضورك، والعيد فرحة لا تحل إلا بقربك.

- أنا وقلبي نهنئكم بالعيد وأقول رؤيتكم عيدي

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفطر عبر الفيس

- أرق تحية وأحلى كلام وأجمل تهاني بالعيد، وأطيب أماني وأذكى سلام، عيد فطر مبارك.

- في كل ابتسامة وضحكة، في كل صلاة مستجابه، في كل فرصة تأتي في طريقك بارك الله فيك كثيرًا، عيد مبارك.

- عسى الله أن يغمر حياتك بالسعادة بهذه المناسبة، وقلبك بالحب، وروحك بالراحة، وعقلك بالحكمة، أتمنى لك عيدًا سعيدًا.