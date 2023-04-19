يلا شوت رابط مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم بث مباشر يلا شوت

يلا شوت رابط مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم بث مباشر يلا شوت، يتحدى فريق مانشستر سيتي نظيره بايرن ميونخ في ليلة أوروبية كبيرة، تأتيكم على ملعب أليانز أرينا، مساء اليوم الأربعاء، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

حسم مانشستر سيتي مباراة الذهاب على ملعب الاتحاد، لصالحه بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ليجد نفسه قريبا للغاية من بلوغ نصف نهائي دوري الأبطال، لكنه لا يأمن قدرة الألمان على العودة وإحداث المفاجأة.

مانشستر سيتي تقدم بهدف رائع عن طريق رودري في الدقيقة 27، قبل أن يسجل برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 70 بشكل مميز، وأضاف إيرلينج هالاند الهدف الثالث مع حلول الدقيقة 76.

بايرن ميونخ الذي نجح في إقصاء باريس سان جيرمان بالفوز عليه ذهابا وإيابا بدور الستة عشر بنتيجة 3-0، يرغب في ريمونتادا عالمية لا تتكرر كثيرا في عالم كرة القدم.

أما نادي مانشستر سيتي فقد نجح في عبور آمن وبسهولة لعقبة نادي لايبزيج الألماني بنتيجة 8-1 في مجموع لقائي الذهاب والإياب بدور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ فى دوري أبطال أوروبا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ ضد نظيره نادي مانشستر سيتي مساء اليوم الأربعاء 19 أبريل 2023، في إياب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2023/2022.، تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

تنقل مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وستذاع مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ عبر شاشتها، وستُنقل عبر قناة "beIN Sports HD 1 Premium

معلق مباراة البايرن ضد السيتي في دوري أبطال أوروبا

أسندت قنوات "بي إن سبورتس" مهمة التعليق على مجريات مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي للمعلق الجزائري الشهير، حفيظ دراجي.

ويمكن متابعة المباراة بالتعليق الإنجليزي من خلال التحول إلى قناة "beIN Sports HD 1 English.

استقر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على التشكيل المتوقع لفريقه لمباراة بايرن ميونخ، والمقرر إقامتها مساء اليوم في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب أليانز أرينا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي والبايرن | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي والبايرن | اضغط هنــــا

حسم مانشستر سيتي مباراة الذهاب على ملعب الاتحاد، لصالحه بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ليجد نفسه قريبا للغاية من بلوغ نصف نهائي دوري الأبطال، لكنه لا يأمن قدرة الألمان على العودة وإحداث المفاجأة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بايرن ميونخ

ومن المتوقع أن يدخل مانشستر سيتي لقاء اليوم بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: مانويل أكانجي، روبن دياش، ناثان أكي.

خط الوسط: برناردو سيلفا، رودري، جون ستونز، جاك جريليش، كيفين دي بروين، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: إرلينج هالاند.