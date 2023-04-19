يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا YALLA SHOOT، دوري أبطال أوروبا، تتجه الأنظار نحو مواجهة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي في إياب دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونيخ ضد السيتي

وأكد السيتي أنه المرشح الأوفر حظا للقب بفوزه الكبير على بايرن حيث تحسم نتيجة 3-0 في ملعب الاتحاد بنسبة كبيرة مسألة التأهل لصالح الفريق الإنجليزي.

وكان الفريق البافاري قد فاز في جميع مبارياته القارية، قبل مواجهة السيتي، لذا كانت الهزيمة مريرة بالنسبة لأحد عمالقة أوروبا لا سيما أنها تكاد تكرر سيناريو الموسم الماضي بالخروج من ربع النهائي وكانت تلك المرة على يد فياريال الإسباني.

وتنتظر توماس توخيل مهمة شبه مستحيلة، لا سيما مع توتر الأجواء والشجار بين ساديو ماني وليروي ساني عقب مباراة الذهاب.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

انتر ميلان - بنفيكا 9 مساء

بايرن ميونخ - مانشستر سيتي 9 مساء

مشاجرة ماني مع ساني

استقر مسؤولو نادي بايرن ميونخ الألماني، على عرض نجم الفريق، السنغالي ساديو ماني، للبيع خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وجاء ذلك عقب تعرض ماني لعقوبة قاسية من إدارة بايرن ميونخ بعد تورطه في اشتباك مع زميله ليروي ساني، عقب مواجهة مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووجه ماني لكمة في وجه ليروي ساني داخل غرفة الملابس، بعد الخسارة (3-0) في ملعب الاتحاد، أسفرت عن جرح في شفته العليا.

رحيل ماني

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، باتت أيام ماني في بايرن ميونخ معدودة، حيث ينوي النادي التخلص منه في الصيف المقبل.

وأردفت: "توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، يرى أن ماني لا يتناسب مع أسلوب لعب العملاق البافاري حاليا".

ورغم أن ساني طلب من بايرن ميونخ عدم طرد ماني، لكن علاقة ساديو بباقي اللاعبين ليست مثالية، كما أنه يتعرض للكثير من الانتقادات الداخلية.

وترى إدارة بايرن ميونخ أنها جانبها الصواب في صفقة ماني، خاصة أنه يحصل على راتب يزيد عن 20 مليون يورو، ورغم ذلك يقدم أداء مخيبا للآمال.

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العودة إلى ليفربول

وينوي ماني العودة إلى ليفربول، لكن هذه العودة تبدو مستحيلة بالنسبة للريدز، بسبب عمره واللاعبين المتواجدين في خط هجوم الفريق الإنجليزي.

وإذا لم ينجح ماني صاحب الـ31 عامًا في العودة إلى ليفربول، فإنه يفضل الانضمام إلى نادٍ آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تعليق توماس توخيل

علق توماس توخيل المدير الفني لـ بايرن ميونخ عن أزمة ليروي ساني وساديو ماني التي أشعلت الأجواء داخل النادي البافاري.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي: "نحن نُصلح الموقف، كان بإمكاننا تركه مفتوحا لكننا لا نريد ذلك".

وأضاف "الحدث كان ضخما، من المهم للغاية أن يتم تسوية الأمور قبل الحصة التدريبية التالية".

وتابع: "أعرف ماني منذ سنوات وهو محترف كبير ولم يكن في هذا الوضع من قبل، يركز على الكرة، أثق فيه بالكامل، كل شخص لديه الحق لارتكاب الأخطاء".

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي والبايرن | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي والبايرن | اضغط هنــــا

وقال: "اعتذر وأصدقه، كان من المهم أن يظل في التدريب، لكن تم إيقافه وسيتم تغريمه، لا أعلم أين ستذهب الأموال، لكن اللاعب والنادي سيقرران، هذا ليس أولويتي القصوى".

واضاف: "من الرائع أن تظل الأمور داخل غرفة الملابس، لا نحتاج إلى مثل هذه المواقف لإثبات أن فريقنا على قيد الحياة. نحن لا نتسامح مع مثل هذه الأمور".