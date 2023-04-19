ننشر لم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 20 إبريل، وفقا لما تم إعلانه من خلال خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الخميس.

حالة الطقس غدا

وقال الخبراء إنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وأشارت الأرصاد الجوية أن هناك فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

واوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحر الاحمر والمتوسط

وعن حالة البحر المتوسط، قال خبراء الأرصاد إنه تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، كشف الخبراء أنها تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

العظمى الصغرى

القاهرة 27 15

العاصمة الادارية 27 15

6 اكتوبر 28 14

بنهــــا 26 15

دمنهور 28 15

وادى النطرون 29 14

كفر الشيخ 26 14

المنصورة 27 15

الزقازيق 28 16

شبين الكوم 27 15

طنطا 26 14

دمياط 22 14

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 25 16

السويس 25 16

العريش 22 14

رفح 21 15

رأس سدر 26 19

نخل 25 14

كاترين 22 09

الطور 29 21

طابا 27 17

شرم الشيخ 31 21

الاسكندرية 22 14

العلمين الجديدة 22 14

مطروح 20 15

السلوم 21 13

سيوة 26 13

رأس غارب 32 21

الغردقة 32 22

سفاجا 33 20

مرسى علم 32 22

شلاتين 35 20

حلايب 32 21

أبو رماد 31 21

رأس حدربة 30 19

الفيوم 27 15

بني سويف 27 14

المنيا 28 16

أسيوط 29 16

سوهاج 30 17

قنا 38 19

الأقصر 36 19

أسوان 37 20

الوادى الجديد 34 18

أبوسمبل 37 20