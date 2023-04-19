أسعار الدولار اليوم قبل إجازة العيد

استقرت اسعار الدولار في ختام تعاملات الاسبوع اليوم قبل إنطلاق إجازة العيد بدء من غد الخميس وحتي الثلاثاء القادم، ستشهد خلالها البنوك إجازة رسمية.

أسعار الدولار قبل إنطلاق إجازة العيد:

واستقرت اسعار الدولار اليوم الاربعاء بالبنوك في ختام تعاملات الاسبوع وهي اخر ايام تعاملات البنوك هذا الاسبوع حيث ستشهد بعدها إجازة طويلة بمناسة عيد الفطر المبارك

واسقرت اسعار الدولار اليوم عند المستويات التالية:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

سجل سعر الدولار الان بالبنك المركزي 30.83 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

سجل سعر الدولار الان في البنك الاهلي وفقا لاحر تحديث 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

سجل سعر الدولار الان فى بنك مصر وفقا لاخر تحديث 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار الان فى بنك الاسكندرية 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى “cib”

سجل سعر الدولار الان في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

سجل سعر الدولار الان في مصرف ابو ظبي الاسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

إجازة العيد بالبنو ك:

من المقرر أن يحصل العاملون على إجازة العي وعيد تحرير سيناء، بداية من غدا الخميس وذلك لمدة 6 أيام، بين يوم الخميس 20 من شهر إبريل الحالي حتى يوم الثلاثاء 25 من الشهر، على أن يتم استئناف العمل يوم الأربعاء 26 إبريل 2023، لتنتهي بذلك إجازة البنوك في عيد الفطر 2023.

ارتفاع الفائد على الجنيه:

وشهدت أسعار الفائدة على الجنيه ارتفاعات قوية وصلت إلى 39%، مع ارتفاع الفائدة على اذون وسندات الخزانة إلى 25%.

وأعلن بنك التنمية الصناعية، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، طرح شهادة ثلاثية للعائد الثابت التراكمي المدفوع مقدما بسعر فائدة تراكمي 39% (مجمع) يتم إيداعه في حساب العميل من ثاني يوم شرائها.

وقال بنك التنمية الصناعية، إنه سيبدأ إصدار الشهادة من أول 50 ألف جنيه كحد أدنى ثم مضاعفات الـ5 آلاف جنيه، كما يسمح بكسر الشهادة بعد مرور 6 شهور على شرائها بعد تطبيق غرامات الاسترداد بسبب إلغائها قبل انتهاء أجلها.