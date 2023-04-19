كورة لايف .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر يلا شوت في دوري أبطال أوروبا .. KORALIVE

كورة لايف.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر يلا شوت في دوري أبطال أوروبا.. KORALIVE

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بوابة الفجر

كورة لايف.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر يلا شوت في دوري أبطال أوروبا.. KORALIVE، يستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لمواجهة نظيره بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء 19 أبريل، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة 

وتلعب مباراة فريق بايرن ميونخ ضد نظيره مانشستر سيتي، اليوم في منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أليانز أرينا.

وتذاع مباراة فريق بايرن ميونخ ضد نظيره مانشستر سيتي، اليوم في منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، على قناة بي إن سبورتس بريميم 1 اتش دي، بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيل الفريقين المتوقع قبل مباراة اليوم 

ومن المتوقع أن يبدأ فريق بايرن ميونخ مباراة اليوم ضد سيتي بتشكيل مكون من: -

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: ألفونسو ديفيس - دايوت أوباميكانو - ماتايس دي ليخت - جواو كانسيلو

خط الوسط: ليون جوريتسكا - يوشوا كيميش - جمال موسيالا

ليروي ساني - سيرج جنابري - كينجسلي كومان

بينما من المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي مباراة اليوم ضد ميونخ بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: مانويل أكانجي - روبن دياش - ناثان أكي.

خط الوسط: برناردو سيلفا - رودري - جون ستونز - كيفين دي بروين.

خط الهجوم: جاك جريليش - إرلينج هالاند - إلكاي جوندوان.

يأمل بايرن ميونخ في تحقيق "ريمونتادا" تاريخية أمام مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته في الذهاب بثلاثية. لكن عليه أولًا إيقاف نجم سيتي هالاند "المرعب" في سجله التهديفي ضد بطل ألمانيا!

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي والبايرن | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي والبايرن | اضغط هنــــا

يتطلع فريق بايرن ميونخ الألماني لتحقيق "ريمونتادا" تاريخية عندما يواجه فريق مانشستر سيتي الأربعاء (19 نيسان/أبريل 2023) في إياب دور الثمانية ببطولة  دوري أبطال أوروبا  لكرة القدم. وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الاتحاد، شهدت فوز مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، وهو ما يعني أن بايرن ميونخ سيكون عليه مضاعفة جهده إذا أراد العبور للدور قبل النهائي.
 

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