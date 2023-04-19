بث مباشر مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 19-4-2023 | يلا شوت| كورة اون لاين

بث مباشر مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 19-4-2023 | يلا شوت| كورة اون لاين، يحل مانشستر سيتى الانجليزي، ضيفا ثقيلا على نظيره بايرن ميونخ الألماني، فى مباراة إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساء الليلة، على ملعب "سان سيرو" معقل الفريق البافاري، وتذاع المباراة عبر قنوات بى ان سبورت الرياضية المشفرة………. بايرن ميونخ. دوري أبطال أوروبا. مانشستر سيتي. مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي. شاهد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي. موعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي. نتيجة مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.



نتيجة مباراة الذهاب

انتهت مباراة الذهاب بين بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي بفوز الأخير على ملعب الاتحاد الأسبوع الماضي بثلاثية نظيفة في واحدة من مفاجآت بيب جوارديولا لجماهيره حول أنحاء العالم.………. بايرن ميونخ. دوري أبطال أوروبا. مانشستر سيتي. مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي. شاهد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي. موعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي. نتيجة مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.



مباراة الثأر

يدخل بايرن ميونخ المباراة بقيادة مدربه الجديد توماس توخيل الثأر من هزيمة منافسه الإنجليزي في مباراة اليوم بحثًا عن الفوز بأكثر من 3 أهداف لضمان التأهل إلى المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا.………. بايرن ميونخ. دوري أبطال أوروبا. مانشستر سيتي. مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي. شاهد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي. موعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي. نتيجة مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.



تأمين الفوز العريض على حساب بايرن ميونخ

بينما يدخل نادي مانشستر سيتي مباراة اليوم بحثًا عن تأمين الفوز العريض على حساب بايرن ميونخ وعدم تلقي أهداف في اللقاء لحسم النتيجة لصالحه ومن ثم بلوغ دور نصف النهائي من البطولة.………. بايرن ميونخ. دوري أبطال أوروبا. مانشستر سيتي. مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي. شاهد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي. موعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي. نتيجة مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.



لقاءات الفريقين تاريخيا

وتاريخيا التقى فريقا بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي في 7 مباريات قبل مواجهات اليوم استطاع السيتزنز الفوز في 4 مباريات مقابل 3 للفريق البافاري.………. بايرن ميونخ. دوري أبطال أوروبا. مانشستر سيتي. مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي. شاهد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي. موعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي. نتيجة مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.

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سجل الهدافين

وسجل نادي بايرن ميونخ 10 أهداف في مرمى مانشستر سيتي الذي أحرز بدوره هو الآخر 12 هدفًا، فيما يتصدر النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو ترتيب هدافي مباريات الفريقين بواقع 3 أهداف بفارق هدف عن الثلاثي ماريو جوميز، وتوماس مولر، وديفيد سيلفا.………. بايرن ميونخ. دوري أبطال أوروبا. مانشستر سيتي. مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي. شاهد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي. موعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي. نتيجة مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.



السيتى يتفوق على الباير تسويقيا

ويتفوق نادي مانشستر سيتي على حساب بايرن ميونخ في القيمة التسويقية بفارق ضئيل حيث تتوقف القيمة للسيتزنز بواقع 1.05 مليار يورو، مقابل 979.7 مليون لصالح النادي البافاري.………. بايرن ميونخ. دوري أبطال أوروبا. مانشستر سيتي. مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي. شاهد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي. موعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي. نتيجة مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.

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هالاند أغلى لاعب فى مباراة الليلة

ويتصدر النجم النرويجي إيرلينج هالاند صدارة أغلى اللاعبين في مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي بواقع 170 مليون يورو، بينما يتواجد النجم الشاب جمال موسيلا أغلى لاعبي بايرن ميونخ بواقع 110 مليون يورو.………. بايرن ميونخ. دوري أبطال أوروبا. مانشستر سيتي. مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي. شاهد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي. موعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي. نتيجة مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.



ريال مدريد ينتظر الفائز

ومن المقرر أن يواجه الفائز من بايرن ميونخ ومان سيتي، فريق ريال مدريد، فى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والذى نجح فى تخطى تشيلسى، فى ربع النهائى بنتيجة 4 أهداف نظيفة، فى مجموع لقاء الفريقين.………. بايرن ميونخ. دوري أبطال أوروبا. مانشستر سيتي. مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي. شاهد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي. موعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي. نتيجة مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.