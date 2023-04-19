كورة لايف بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ يلا شووت يوتيوب Kooralive‏

يلا شوت السيتي ضد البايرن مباشر | كورة لايف بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ يلا شووت يوتيوب Kooralive‏، تستكمل اليوم مباريات دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، مع خصمه فريق بايرن ميونخ الألماني في الشامبيونزليج، وستقام المباراة على ملعب «الأليانز آرينا» مباراة الفريقين، في إطار منافسات إياب ربع نهائي دوري الأبطال، موسم 2022/23.

القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي والمعلق

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وسوف تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا

- مانشستر سيتي

طريقة اللعب: 3-4-2-1

التشكيل المتوقع

إيدرسون

مانويل أكانجي - روبن دياش - ناثان أكي

برناردو سيلفا - رودري - جون ستونز - جاك جريليش

كيفين دي بروينه - إلكاي جوندوان

إرلينج هالاند

- بايرن ميونخ

طريقة اللعب: 4-2-3-1

التشكيل المتوقع:

يان سومر

ألفونسو ديفيس - دايوت أوباميكانو - ماتايس دي ليخت - جواو كانسيلو

ليون جوريتسكا - يوشوا كيميش

ليروي ساني - جمال موسيالا - كينجسلي كومان

سيرج جنابري

أرقام هالاند مع مانشستر سيتي قبل مواجهة بايرن ميونخ

ومنذ انتقال هالاند إلى مانشستر سيتي، أرعب كل خطوط الدفاع، وحطم كل الأرقام القياسية، بعدما سجل 47 هدفًا، منها 32 في 28 مباراة في البريميرليج.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي والبايرن | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي والبايرن | اضغط هنــــا

قائمة مانشستر سيتي لمواجهة بايرن ميونخ

حراسة المرمى: إيدرسون، أورتيجا، كارسون.

خط الدفاع: ريكس لويس، كايل ووكر، روبن دياز، جون ستونز، ناثان آكي، مانويل أكانجي، إيمريك لابورت، جوميز.

خط الوسط: رودري، فيليبس، إيلكاي جوندوجان، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا، بيروني.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، جاك جريليش، جوليان ألفاريز، فيل فودين، رياض محرز، بالمر.

ويلتقي أيضًا إنتر ميلان مع ضيفه بنفيكا البرتغالي بحثًا عن مقعد في الدور قبل النهائي من البطولة، ويواجه الفائز منهم فريق إي سي ميلان الذي حقق الفوز على مواطنه نابولي في مجموع المواجهتين 2:1.