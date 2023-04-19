يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر كورة لايف يوتيوب YALLA SHOOT

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ يلا شوت بث مباشر YALLA SHOOT يلا كورة مباراة المان سيتي بث مباشر دون تقطيع، يسعى فريق بايرن ميونيخ إلى تحقيق إنجاز تاريخي يصعب نسيانه في دوري أبطال أوروبا، عندما يواجه فريق مانشستر سيتي في مباراة إياب دور الثمانية اليوم الأربعاء. وتأتي هذه المباراة بعد الخسارة المفاجئة التي تلقاها بايرن في مباراة الذهاب بنتيجة 3-0 على أرضية ملعب الاتحاد، مما يجعل فريق بايرن على شفير الخروج من البطولة بشكل مهين.

وفي حال تكرار هذه النتيجة، يمكن أن يثير هذا الأمر تساؤلات حول قرار إقالة جوليان ناجيلسمان وتعيين توماس توخيل خلفًا له في منتصف الموسم. وبالتالي، سيكون على بايرن القيام بريمونتادا تاريخية من أجل البقاء في البطولة وتحقيق المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

يتمتع فريق مانشستر سيتي حاليًا بالكثير من الهيبة والهالة في جميع أنحاء أوروبا، ويعد واحدًا من القلائل الذين يتمتعون بهذا المستوى من التفوق. فقد نجح فريق بيب جوارديولا في تحقيق الانتصارات المتتالية وتخطي كل الفرق التي واجهها، سواء في البطولات المحلية أو البطولات الأوروبية.

وتعكس هذه النتائج الرائعة الهيبة والهالة التي يتمتع بها الفريق حاليًا، وتؤكد على مدى القوة والتميز الذي حققه فريق مانشستر سيتي في الوقت الحالي.

أين تُلعب مباراة بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي؟

الموقع: ميونيخ، ألمانيا.

الملعب: أليانز أرينا.

التاريخ: الأربعاء 19 أبريل.

وقت الانطلاق: 20:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت السعودية.

الحكم: كليمنت توربين (فرنسا).

تقنية الفيديو: جيروم بريسارد (فرنسا).

القناة الناقلة: وتُذاع المباراة على beIN Sports 1 HD Premium.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي والبايرن | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي والبايرن | اضغط هنــــا

آخر خمس مباريات بين بايرن ميونخ ومانشستر سيتي

بايرن ميونيخ: انتصاران

مان سيتي: 3 انتصارات

تعادل: 0

اللقاء الأخير: مان سيتي 3-0 بايرن ميونيخ – 11 أبريل 2023

أخبار فريق بايرن ميونيخ

سيعود النجم السنغالي ساديو ماني إلى تشكيلة بايرن ميونيخ بعد الانتهاء من عقوبة الإيقاف التي تم تفرضيها عليه بسبب لكمه لزميله في الفريق "ليروي ساني" بعد مباراة الذهاب.

ومن المتوقع أن يكون ماني جاهزًا للمشاركة في المباراة الحاسمة ضد مانشستر سيتي، فيما قرر المدرب توماس توخيل تعزيز خط هجوم الفريق بعودة اللاعب إريك ماكسيم تشوبو موتينج إلى التدريبات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي والبايرن | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي والبايرن | اضغط هنــــا

وكان اللاعب قد أكمل جلسة التدريب بنجاح يوم الاثنين، مما يجعله مرشحًا للمشاركة في المباراة الحاسمة ومساعدة بايرن على تحقيق فوز كبير بعدما يسعى الفريق لتسجيل ثلاثة أهداف على الأقل.

وفي الوقت نفسه، لا يزال الحارس الأسطوري مانويل نوير والظهير الأيسر لوكاس هيرنانديز خارج التشكيلة بسبب الإصابة.

تشكيلة فريق بايرن ميونخ المتوقعة ضد مان سيتي

التشكيلة المتوقعة بايرن ميونخ (4-2-3-1): سومر، بافارد، أوباميكانو، دي ليخت، ديفيز، كيميتش، جوريتزكا، كومان، موسيالا، ساني، تشوبو موتينج.

أخبار فريق مان سيتي