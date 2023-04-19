مباراة مانشستر سيتي اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر كورة لايف يوتيوب YALLA SHOOT

مباراة مانشستر سيتي اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر كورة لايف يوتيوب YALLA SHOOT، يحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على نظيره بايرن ميونخ اليوم، المباراة النارية التي ستجمع بينهما على أرضية أليانز أرينا، وذلك في إطار منافسات إياب دور الربع النهائي، من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موقف بايرن ميونخ ومانشستر سيتي

ويسعى فريق بايرن ميونخ لتحقيق الانتصار والريمونتادا، لضمان التأهل إلى الدور المقبل واستكمال المشوار نحو اللقب العاشر له، وكان قد حقق اخر لقب له في 2019، على حساب ليفربول بثلاثة أهداف لهدف.

على الجانب الآخر يطمح فريق مانشستر سيتي للتغلب على البافاري، أو الخروج بنتيجة إيجابية، فيدخل السيتيزنز المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الفريق الألماني في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما على ملعب الاتحاد، بثلاثة أهداف دون رد.

موعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي

وتنطلق المباراة التي ستجمع بين بايرن ميونخ ومانشستر سيتي اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب أليانز أرينا، وذلك ضمن مباريات إياب دور الربع النهائي، من بطولة دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي

وتنقل وقائع وأحداث المباراة التي ستقام بين مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر مجموعة قنوات بى إن سبورت الناقل الحصرى للبطولة فى مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يستعد فريق بايرن ميونخ لمواجهة مانشستر سيتي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، ويسعى الفريق الألماني لتحقيق الفوز وإجراء ريمونتادا لتأهله إلى الدور المقبل ومواصلة مشواره نحو اللقب العاشر له في البطولة، وذلك بعد حصده لقبه الأخير في عام 2019 بعد تغلبه على ليفربول بنتيجة 3-1.

ومن جانبه، يسعى فريق مانشستر سيتي لتحقيق الفوز أو الحصول على نتيجة إيجابية في المباراة، حيث يدخل السيتيزنز المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزهم على بايرن ميونخ في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الاتحاد بنتيجة 3-0.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي والبايرن | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي والبايرن | اضغط هنــــا

ويسعى الفريق الإنجليزي لتكرار هذه النتيجة أو الفوز بأي نتيجة تؤهله إلى الدور المقبل من البطولة، وتحقيق حلم الفوز باللقب الأوروبي المرموق.