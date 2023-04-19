مشاهدة مباراة مانشستر سيتي يلا شوت اليوم MAN CITY يلا كورة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر دون تقطيع

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي يلا شوت اليوم MAN CITY يلا كورة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر دون تقطيع، تتجه أنظار جماهير كرة القدم العالمية اليوم الأربعاء، إلى قمة مرتقبة في ملعب أليانز أرينا بين صاحب الأرض بايرن ميونخ والضيف مانشستر سيتي في إياب ربع النهائي.

ووضع مانشستر سيتي قدمًا في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا بالفوز بثلاثية نظيفة في الذهاب بأهداف وقع عليها رودري وبيرناردو سيلفا وإيرلينغ هالاند.

وسيواجه المتأهل من مواجهة بايرن وسيتي فريق ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي خلال الفترة من 9 إلى 17 مايو/ أيار في مدريد ذهابًا، ثم تقام مباراة العودة على ملعب الفائز من قمة الليلة.

وكان ريال مدريد وإي سي ميلان قد تأهلا إلى المربع الذهبي من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، بتجاوز تشيلسي ونابولي بنتيجتي 4-0 و2-1 على الترتيب.

ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي اليوم؟

تتولى شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية مسؤولية نقل مباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

وستنقل مباراة بايرن ميونخ مع مانشستر سيتي في ملعب أليانز أرينا عبر قناة "beIN Sports HD 1 Premium"، وكذلك عبر القناة فائقة الجودة beIN 4K.

من معلق مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي؟

سيتولى المذيع الجزائري حفيظ دراجي، مسؤولية التعليق والوصف التفصيلي على مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويمكن متابعة مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي عبر قناة "beIN Sports HD 1 English".

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي والبايرن | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي والبايرن | اضغط هنــــا

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي؟

توجد وسيلتان من أجل متابعة البث المباشر لمباراة بايرن ميونخ مع مانشستر سيتي، الأولى تتمثل في الاشتراك في تطبيق "تود"، بينما الثانية تكون عبر خدمة بي إن كونكت.

ما موعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023؟

تقام مباراة بايرن ميونخ مع مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 اليوم الأربعاء 19 أبريل/نيسان 2023.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي والبايرن | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي والبايرن | اضغط هنــــا

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي.