يلا شووت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر يلا شوتYALLA SHOOT

يلا شووت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر يلا شوتYALLA SHOOT

بث مباشر
بوابة الفجر

يلا شووت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر يلا شوتYALLA SHOOT، يستضيف فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، على ملعب "أليانز أرينا"، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" في الموسم الحالي 2022-2023.

التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأربعاء، في إياب دور ربع النهائي من المسابقة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، في الساعة التاسعة والربع مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب "الاتحاد"، قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد.

التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

من المرجح أن يكون تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، على النحو التالي: 

في حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: بنيامين بافارد - ماتياس دي ليخت – دايوت أوباميكانو - بن ديفيز.

خط وسط الملعب: جوشوا كيميش - ليون جوريتسكا - كينجسيلي كومان.

في خط الهجوم: جمال موسيالا - ليروي ساني - توماس مولر.

ويسعى فريق بايرن ميونخ، تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل، لتحقيق الفوز والثأر من مانشستر سيتي، في محاولة لخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وبالتالي فإنه يحتاج للفوز برباعية نظيفة أو الفوز بفارق هدف أو أكثر.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

في المقابل، من المرجح أن يكون تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، على النحو التالي: 

في حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر - روبن دياز - ناثان آكي - جون ستونز.

خط وسط الملعب: رودري - برناردو سيلفا - كيفين دي بروين - إلكاي جوندوجان.

في خط الهجوم: جاك جريليش - إيرلينج هالاند.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي والبايرن | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي والبايرن | اضغط هنــــا

ويرغب فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، في تكرار سيناريو الفوز بمباراة اليوم، للتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا وإقصاء بايرن ميونخ.

ومن المقرر أن يواجه المتأهل من مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، بنظيره ريال مدريد في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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