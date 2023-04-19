يلا شوت مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي بث مباشر يلا كورة في دوري أبطال أوروبا

يلا شوت مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي بث مباشر يلا كورة في دوري أبطال أوروبا، يستضيف نادي بايرن ميونخ الألماني نظيره الإنجليزي مانشستر سيتي، في قمة منتظرة بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

فاز السيتي على البايرن بثلاثيةٍ نظيفة في مباراة الذهاب بملعب الاتحاد، واقترب من التأهل حيث أن الخسارة بفارق هدفين تكفيه لتحقيق المهمة بنجاح.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023

تقام مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، يوم الأربعاء الموافق 19 أبريل 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية هي الناقل الحصري للبطولات الأوروبية سواء للأندية أو للمنتخبات في الشرق الأوسط والوطن العربي من المحيط للخليج.

في مقدمة هذه المسابقات دوري أبطال أوروبا بالتأكيد، وستخصص لبث مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ قناة "beIN Sports 1 HD Premium"

مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

يمكن للجماهير العربية متابعة البث المباشر لمباريات دوري أبطال أوروبا 2023 عبر الإنترنت من خلال خدمتين؛ الأولى هي "بي إن كونكت" الخاصة بالمجموعة القطرية.

أمّا الثانية فهي خدمة "TOD"، والتي تنقل جميع مباريات البطولات الحصرية في شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، سواءً دوري الأبطال أو غيرها من المسابقات.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع ضد مانشستر سيتي

يستمر غياب الثنائي مانويل نوير ولوكاس هيرنانديز بداعي الإصابة، ومن المتوقع أن يعتمد توماس توخيل على التشكيل التالي في مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي والبايرن | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي والبايرن | اضغط هنــــا

تشكيلة بايرن ميونخ ضد السيتي: 4-2-3-1

يان سومر

ألفونسو دافيس - دايوت أوباميكانو - ماتيس دي ليخت - بنيامين بافارد

ليون غوريتسكا - يوشوا كيميش

ليروي ساني - جمال موسيالا - كينغسلي كومان

توماس مولر

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد بايرن ميونخ

لا يغيب عن السيتي إلا لاعب واحد فقط هو فيل فودين بداعي الإصابة، ومن المتوقع أن يعتمد الإسباني بيب غوارديولا على التشكيل التالي في مباراة بايرن ميونخ.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي والبايرن | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي والبايرن | اضغط هنــــا

تشكيلة مانشستر سيتي ضد البايرن: 3-2-4-1

إيدرسون

ناثان أكي - روبين دياش - كايل والكر

رودري - جون ستونز

جاك غريليش - إيلكاي غوندوغان - كيفن دي بروينه - بيرناردو سيلفا

إيرلينغ هالاند