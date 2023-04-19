يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.. YALLASHOOT

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.. YALLASHOOT

بث مباشر
بوابة الفجر

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.. YALLASHOOT، حقق نادى مانشستر سيتى الفوز بثلاثية نظيفة أمام بايرن ميونخ الألمانى، مساء أمس الثلاثاء، فى إطار منافسات ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا.

وافتتح رودرى التسجيل فى الدقيقة 27 من عمر المباراة، قبل أن يأتى ثانى أهداف مانشستر سيتى فى شباك بايرن ميونخ عن طريق برناردو سيلفا فى الدقيقة 70، وفى الدقيقة 76 سجل إيرلينج هالاند ثالث الأهداف.

وبهذه النتيجة، منح السيتى نفسه الأفضلية قبل مواجهة الإياب على ملعب أليانز آرينا فى ألمانيا أمام بايرن ميونخ.

موعد مباراة الإياب بين مان سيتى والبايرن

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين البايرن والسيتى يوم الأربعاء المقبل 19 أبريل الجارى، وتنقل المباراة عبر قناة belN Sports premium1

يلتقي نادي مانشستر سيتي الانجليزي نظيره بايرن ميونيخ الألماني في اقوى مباريات هذا الدور، في لقاء الذي سيجمع بينهما مساء يوم الاربعاء على ملعب أليانز أرينا، لحساب منافسات اياب دور الربع النهائي لدوري ابطال اوروبا.

ونضع بين ايديكم العديد من القنوات الرياضية التي أعلنت عن نقلها لهاته المواجهة النارية، عبر الاقمار الصناعية ومنها القمر النايل سات والقمر استرا astra والقمر يوتلسات والهوتبيرد، وهى القنوات التالية:

  • قناة beIN Sports Premium 1 HD علي القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات
  • قناة Eleven Sports 4 Portugal HD علي القمر الصناعي هيسباسات 30W
  • قناة Sport 5 HD علي القمر الصناعي أموس 4.0W
  • قناة Digi Sport 1 Romania HD علي القمر الصناعي ثور 8.0 W
  • قناة Look Plus HD علي القمر الصناعي ثور 8.0 W
  • قناة M4 Sport Hungary HD علي القمر الصناعي ثور 8.0 W
  • قناة Nova Sport 4 Czech HD علي القمر الصناعي ثور 8.0 W
  • قناة Arena Sport 2 Premium Serbia HD علي القمر الصناعي البلغاري 1.9 E
  • قناة bTV Action HD علي القمر الصناعي البلغاري 1.9 E
  • قناة Arena Sport 7 HD Croatia علي القمر الصناعي يوتلسات 16°E
  • قناة Kanal A Slovenia HD علي القمر الصناعي يوتلسات 16°E
  • قناة Polsat Sport Premium 1 Poland HD علي القمر الصناعي هوت بيرد 13
  • قناة Mega TV علي القمر الصناعي هوت بيرد 13
  • قناة TVP 1 Poland HD علي القمر الصناعي هوت بيرد 13
  • قناة LaLiga TV Bar علي القمر الصناعي استرا 19.2°E
  • قناة M. Liga de Campeones 3 علي القمر الصناعي استرا 19.2°E
  • قناة Sky Sport 3 Austria HD علي القمر الصناعي استرا 19.2°E
  • قناة Canal+ France HD علي القمر الصناعي استرا 19.2°E
  • قناة Servus TV Österreich HD علي القمر الصناعي استرا 19.2°E
  • قناة bTV Action HD علي القمر الصناعي هيلاس سات 39 E
  • قناة Telekom Sport 1 Romania HD علي القمر الصناعي هيلاس سات 39 E
  • قناة Look Plus HD علي القمر الصناعي هيلاس سات 39 E
  • قناة bTV Action HD علي القمر الصناعي الاذري 46.0°E
  • قناة CBC Sport Azerbaijan HD علي القمر الصناعي الاذري 46.0°E

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي والبايرن | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي والبايرن | اضغط هنــــا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ اليوم مجانا

  • قناة Arena Sport 2 Premium Serbia HD
    BulgariaSat 1.9°E -12380 H 30000
  • قناة CBC Sport HD
    AzerSpace 46.0°E -11555 H 30000
    AzerSpace 46.0°E -11134 H 27500
    AzerSpace 46.0°E -12710 H 12500
  • قناة bTV Action HD
    BulgariaSat 1.9°E -12341 H 30000
    Hellas Sat 39.0°E -12482 V 30000
    AzerSpace 46.0°E -11555 V 30000

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي والبايرن | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي والبايرن | اضغط هنــــا

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ اليوم علي استرا astra

  • قناة Canal+ Sport France HD
    Astra 19.2°E – 12012 V 29700
  • قناة M. Liga de Campeones 3
    Astra 19.2°E – 10979 V 22000
  • قناة Sky Sport 4 Austria HD
    Astra 19.2°E – 11171 H 22000
  • قناة LaLiga TV Bar
    Astra 19.2°E – 10788 V 22000
  • قناة Servus TV Österreich HD
    Astra 19.2°E – 11303 H 22000
    Astra 19.2°E – 12663 H 22000

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ اليوم علي الهوت بيرد

  • قناة Polsat Sport Premium 1 Poland HD
    Hotbird 13.0°E – 11117 V 27500
  • قناة Mega TV
    Hotbird 13.0°E – 11823 H 27500
  • قناة TVP 1 Poland HD
    Hotbird 13.0°E – 11449 H 27500
مانشستر سيتي مانشستر سيتي أمام بايرن ميونخ مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ مباشر مانشستر سيتي لايف مانشستر سيتي مباشر مانشستر سيتي مباشر اليوم مانشستر سيتي وبايرن ميونخ مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر مانشستر سيتي وبايرن ميونخ مباشر أهداف مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بايرن ميونخ بث مباشر بث مباشر مانشستر سيتي اليوم بث مباشر مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ تشكيل مباراة مانشستر سيتي أمام بايرن ميونخ ماتش مانشستر سيتي وبايرن ميونخ مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ مباراة مانشستر سيتي اليوم بث مباشر مباراة مانشستر سيتي اليوم مباشر مباراة مانشستر سيتي اليوم مباشرة مباراة مانشستر سيتي اليوم مباشرة الآن مباراة مانشستر سيتي بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ مباراة مانشستر سيتي مباشر مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي الان مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي مباشر الان مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ مواجهات مانشستر سيتي وبايرن ميونخ موعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ
Elfagr.org
ads
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل - عيد الفطر المبارك 2023.. إجازات وقرارات تسعد ملايين المصريين (تفاصيل)

مسلسلات رمضان 2023 || مشاهدة مسلسل جعفر العمدة الحلقة 28 الثامنة والعشرون HD

عاجل - آخر تطورات وكواليس الأحداث في السودان (تغطية مباشرة)

عاجل - دعاء الإفطار اليوم.. يردد مع آذان المغرب 28 رمضان

عاجل.. شاهد سيف في حضن أمه| مشاهدة الحلقة 28 مسلسل جعفر العمدة على dmc وdmc دراما

عاجل - التوقيت الصيفي.. موعد تطبيقه رسميا وأهميته ومميزاته

مسلسلات رمضان 2023 | لينك واتش ات مسلسل جعفر العمده الحلقه 28 dailymotion

عاجل.. مطار دبي يصدر قرار بشأن المسافرين السودانيين