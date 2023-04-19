يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.. YALLASHOOT

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.. YALLASHOOT، حقق نادى مانشستر سيتى الفوز بثلاثية نظيفة أمام بايرن ميونخ الألمانى، مساء أمس الثلاثاء، فى إطار منافسات ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا.

وافتتح رودرى التسجيل فى الدقيقة 27 من عمر المباراة، قبل أن يأتى ثانى أهداف مانشستر سيتى فى شباك بايرن ميونخ عن طريق برناردو سيلفا فى الدقيقة 70، وفى الدقيقة 76 سجل إيرلينج هالاند ثالث الأهداف.

وبهذه النتيجة، منح السيتى نفسه الأفضلية قبل مواجهة الإياب على ملعب أليانز آرينا فى ألمانيا أمام بايرن ميونخ.

موعد مباراة الإياب بين مان سيتى والبايرن

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين البايرن والسيتى يوم الأربعاء المقبل 19 أبريل الجارى، وتنقل المباراة عبر قناة belN Sports premium1

يلتقي نادي مانشستر سيتي الانجليزي نظيره بايرن ميونيخ الألماني في اقوى مباريات هذا الدور، في لقاء الذي سيجمع بينهما مساء يوم الاربعاء على ملعب أليانز أرينا، لحساب منافسات اياب دور الربع النهائي لدوري ابطال اوروبا.

ونضع بين ايديكم العديد من القنوات الرياضية التي أعلنت عن نقلها لهاته المواجهة النارية، عبر الاقمار الصناعية ومنها القمر النايل سات والقمر استرا astra والقمر يوتلسات والهوتبيرد، وهى القنوات التالية:

قناة beIN Sports Premium 1 HD علي القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات

قناة Eleven Sports 4 Portugal HD علي القمر الصناعي هيسباسات 30W

قناة Sport 5 HD علي القمر الصناعي أموس 4.0W

قناة Digi Sport 1 Romania HD علي القمر الصناعي ثور 8.0 W

قناة Look Plus HD علي القمر الصناعي ثور 8.0 W

قناة M4 Sport Hungary HD علي القمر الصناعي ثور 8.0 W

قناة Nova Sport 4 Czech HD علي القمر الصناعي ثور 8.0 W

قناة Arena Sport 2 Premium Serbia HD علي القمر الصناعي البلغاري 1.9 E

قناة bTV Action HD علي القمر الصناعي البلغاري 1.9 E

قناة Arena Sport 7 HD Croatia علي القمر الصناعي يوتلسات 16°E

قناة Kanal A Slovenia HD علي القمر الصناعي يوتلسات 16°E

قناة Polsat Sport Premium 1 Poland HD علي القمر الصناعي هوت بيرد 13

قناة Mega TV علي القمر الصناعي هوت بيرد 13

قناة TVP 1 Poland HD علي القمر الصناعي هوت بيرد 13

قناة LaLiga TV Bar علي القمر الصناعي استرا 19.2°E

قناة M. Liga de Campeones 3 علي القمر الصناعي استرا 19.2°E

قناة Sky Sport 3 Austria HD علي القمر الصناعي استرا 19.2°E

قناة Canal+ France HD علي القمر الصناعي استرا 19.2°E

قناة Servus TV Österreich HD علي القمر الصناعي استرا 19.2°E

قناة bTV Action HD علي القمر الصناعي هيلاس سات 39 E

قناة Telekom Sport 1 Romania HD علي القمر الصناعي هيلاس سات 39 E

قناة Look Plus HD علي القمر الصناعي هيلاس سات 39 E

قناة bTV Action HD علي القمر الصناعي الاذري 46.0°E

قناة CBC Sport Azerbaijan HD علي القمر الصناعي الاذري 46.0°E

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي والبايرن | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي والبايرن | اضغط هنــــا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ اليوم مجانا

قناة Arena Sport 2 Premium Serbia HD

BulgariaSat 1.9°E -12380 H 30000

BulgariaSat 1.9°E -12380 H 30000 قناة CBC Sport HD

AzerSpace 46.0°E -11555 H 30000

AzerSpace 46.0°E -11134 H 27500

AzerSpace 46.0°E -12710 H 12500

AzerSpace 46.0°E -11555 H 30000 AzerSpace 46.0°E -11134 H 27500 AzerSpace 46.0°E -12710 H 12500 قناة bTV Action HD

BulgariaSat 1.9°E -12341 H 30000

Hellas Sat 39.0°E -12482 V 30000

AzerSpace 46.0°E -11555 V 30000

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي والبايرن | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي والبايرن | اضغط هنــــا

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ اليوم علي استرا astra

قناة Canal+ Sport France HD

Astra 19.2°E – 12012 V 29700

Astra 19.2°E – 12012 V 29700 قناة M. Liga de Campeones 3

Astra 19.2°E – 10979 V 22000

Astra 19.2°E – 10979 V 22000 قناة Sky Sport 4 Austria HD

Astra 19.2°E – 11171 H 22000

Astra 19.2°E – 11171 H 22000 قناة LaLiga TV Bar

Astra 19.2°E – 10788 V 22000

Astra 19.2°E – 10788 V 22000 قناة Servus TV Österreich HD

Astra 19.2°E – 11303 H 22000

Astra 19.2°E – 12663 H 22000

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ اليوم علي الهوت بيرد