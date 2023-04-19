مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا يلا شوت .. YALLA SHOOT
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا يلا شوت.. YALLA SHOOT
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا يلا شوت.. YALLA SHOOT، بث مباشر لمباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء وتفاصيل هذه المباراة دقيقة بدقيقة.
شاهد بث مباشر لمباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي من هنا:
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ويترقب العالم كله مساء اليوم الأربعاء موعد مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة لهذه القمة العالمية في بطولة دوري أبطال أوروبا.
تقام مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب «أليانز أرينا» في مدينة ميونيخ الألمانية.
وتأتي المباراة بين بايرن ميونخ ومانشستر سيتي ضمن منافسات إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.
كانت مباراة الذهاب في مدينة مانشستر الأسبوع الماضي قد انتهت بفوز كبير لفريق مانشستر سيتي بثلاثة أهداف للاشيء.
وتشهد بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم صراعًا قويًا جدا بين أكبر الأندية العالمية ممثلة في الأندية الثمانية التي نجحت في الوصول إلى الدور ربع النهائي.
وحتى الآن حجز ناديًا ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي مقعديهما في المربع الذهبي من بطولة دوري الأبطال الأوروبي.
وتعتبر مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بمثابة نهائي مبكر لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم بين العملاق الإنجليزي والوحش البافاري الألماني، لكن الظهور المتواضع للفريق الألماني في مباراة الذهاب جعل الكثيرون يرشحون السيتي للعبور إلى المربع الذهبي.
نتعرف في التقرير التالي على كل ما يخص مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي من حيث موعد المباراة والقنوات الناقلة لها وغيرها من التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة النارية الصعبة.
موعد مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا
تنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا عند الساعة التاسعة مساء 9:00 بتوقيت القاهرة الموافق 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 11:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
القنوات الناقلة لـ مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا
يتم بث مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة الأوروبية.. ويتم بث مباراة البايرن اليوم الأربعاء عبر قناة:
بي إن سبورتس 1 أتش دي بريميوم
beIN Sports 1 HD Premium
رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي والبايرن | اضغط هنــــا
رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي والبايرن | اضغط هنــــا
25 تنقل مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا
beIN 4K HDR
IRIB TV3
Sky Sport Uno Italia
Kanal A Slovenija
TV3+ Denmark
Canal + France
Digi Sport 1 HD Romania
QazSport
beIN Sports HD 1 English
BT Sport 1 HD
Ziggo Sport Voetbal
Arena Sport 1 HD Croatia
Club RTL
M4 Sport HD Hungary
CBC Sport HD
Liga de Campeones
RMC Sport 1
DAZN 1 Bar Deutsch HD
Sky Sport Football Italia
Arena Sport 1 HD BIH
Sky Sport Austria 2 HD
C More Sport 1 HD fin
RTL 7 HD
Arena Sport 1 HD Premium Serbia
رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي والبايرن | اضغط هنــــا
رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي والبايرن | اضغط هنــــا
معلق مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا
يقوم المعلق الجزائري حفيظ دراجي بالتعليق على أحداث مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.