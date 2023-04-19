مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا يلا شوت .. YALLA SHOOT

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا يلا شوت.. YALLA SHOOT، بث مباشر لمباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء وتفاصيل هذه المباراة دقيقة بدقيقة.

شاهد بث مباشر لمباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي من هنا:

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ويترقب العالم كله مساء اليوم الأربعاء موعد مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة لهذه القمة العالمية في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقام مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب «أليانز أرينا» في مدينة ميونيخ الألمانية.

وتأتي المباراة بين بايرن ميونخ ومانشستر سيتي ضمن منافسات إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

كانت مباراة الذهاب في مدينة مانشستر الأسبوع الماضي قد انتهت بفوز كبير لفريق مانشستر سيتي بثلاثة أهداف للاشيء.

وتشهد بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم صراعًا قويًا جدا بين أكبر الأندية العالمية ممثلة في الأندية الثمانية التي نجحت في الوصول إلى الدور ربع النهائي.

وحتى الآن حجز ناديًا ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي مقعديهما في المربع الذهبي من بطولة دوري الأبطال الأوروبي.

وتعتبر مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بمثابة نهائي مبكر لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم بين العملاق الإنجليزي والوحش البافاري الألماني، لكن الظهور المتواضع للفريق الألماني في مباراة الذهاب جعل الكثيرون يرشحون السيتي للعبور إلى المربع الذهبي.

نتعرف في التقرير التالي على كل ما يخص مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي من حيث موعد المباراة والقنوات الناقلة لها وغيرها من التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة النارية الصعبة.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا عند الساعة التاسعة مساء 9:00 بتوقيت القاهرة الموافق 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 11:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لـ مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

يتم بث مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة الأوروبية.. ويتم بث مباراة البايرن اليوم الأربعاء عبر قناة:

بي إن سبورتس 1 أتش دي بريميوم

beIN Sports 1 HD Premium

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي والبايرن | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي والبايرن | اضغط هنــــا

25 تنقل مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

beIN 4K HDR

IRIB TV3

Sky Sport Uno Italia

Kanal A Slovenija

TV3+ Denmark

Canal + France

Digi Sport 1 HD Romania

QazSport

beIN Sports HD 1 English

BT Sport 1 HD

Ziggo Sport Voetbal

Arena Sport 1 HD Croatia

Club RTL

M4 Sport HD Hungary

CBC Sport HD

Liga de Campeones

RMC Sport 1

DAZN 1 Bar Deutsch HD

Sky Sport Football Italia

Arena Sport 1 HD BIH

Sky Sport Austria 2 HD

C More Sport 1 HD fin

RTL 7 HD

Arena Sport 1 HD Premium Serbia

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي والبايرن | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي والبايرن | اضغط هنــــا

معلق مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

يقوم المعلق الجزائري حفيظ دراجي بالتعليق على أحداث مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.