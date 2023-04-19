يلا شوت .. مشاهدة مباراة انتر ميلان وبنفيكا بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم .. YALLASHOOT

يلا شوت.. مشاهدة مباراة انتر ميلان وبنفيكا بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم.. YALLASHOOT، بث مباشر مباراة انتر ميلان الايطالي وبنفيكا البرتغالي.. يستضيف فريق إنتر ميلان الإيطالي نظيره بنفيكا اليوم الأربعاء 19 أبريل 2023، في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، على ملعب سان سيرو "جيوزيبي مياتزا".

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أسبوع واحد فقط على ملعب النور بالبرتغال قد انتهت بفوز انتر ميلان الإيطالي بهدفين دون رد، بتوقيع كل من نيكولو باريلا وروميلو لوكاكو، ليقترب من خطف بطاقة العبور إلى نصف النهائي.

مشاهدة مباراة انتر ميلان وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا بث مباشر

مهمة بنفيكا ليست مستحيلة، ولكن صعبة للغاية بعد خسارة على أرضه ووسط جماهيره بثنائية نظيفة في ملعب النور، وتلك النتيجة جاءت بمثابة مفاجأة كبيرة لأن أصحاب الأرض لم يظهروا بالمستوى المطلوب.

يحتاج بنفيكا للفوز في مباراة الليلة بفارق هدفين من أجل إدراك التعادل، والعودة من جديد لنقطة الصفر، حتى تكون هناك أشواط إضافية، وفي حال نجحت كتيبة البرتغاليين في تحقيق الفوز بنتيجة 3-0 فإنه سيصعد مباشرة إلى الدور قبل النهائي.

من المفارقات الغريبة أن نادي إنتر ميلان كان قد تأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على فريق برتغالي آخر وهو بورتو، بعد الفوز في سان سيرو بهدف روميلو لوكاكو ثم التعادل السلبي في ملعب الدراجاو.

ويسعى إنزاجي مدرب انتر ميلان لتحقيق انتصار جديد حتى يضرب موعدا مع مواطنه وجاره ميلان في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة إنتر ميلان وبنفيكا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة إنتر ميلان وبنفيكا | اضغط هنــــا

بث مباشر مباراة انتر ميلان وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا

ويقدم موقع "الفجر الرياضي" خدمة خاصة لمتابعيه بث مباشر لمباراة بنفيكا وإنتر ميلان في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها اليوم الأربعاء 19 أبريل على ستاد سان سيرو.

وتنطلق مباراة انتر ميلان وبنفيكا في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساء بتوقيت جرينتش، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي.